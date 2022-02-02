Тепло и снежно: синоптики рассказали, какой будет погода в феврале в Томске

По ночам еще будет морозно. Фото: Владислав Пирогов

В Томской области последний зимний месяц будет теплый и снежный, столбики термометров в феврале поднимутся до +2 градусов. Однако по ночам еще будет морозно, сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина корреспонденту "КП-Томск".

Средняя температура воздуха в феврале в Томской области прогнозируется -13...-18 градусов, что выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Последний зимний месяц ожидается с резкими перепадами температур: днем возможно потепление до +2 градусов, а ночью - морозы. Снег будет идти преимущественно в середине месяца.

В первой декаде февраля в регионе в ночное время столбики термометров опустят до -10...-15 градусов (местами -20...-25 градусов). В дневное время томичам обещают до -4...-9 градусов (местами -15 градусов). В конце декады синоптик прогнозирует похолодание.

Во второй и третьей декадах февраля температура воздуха ожидается от -18...-23градусов (местами -28...-33градусов) до -12...-17 градусов по ночам. Днем в регионе будет от -10...-15 градусов (местами -23 градусов) до -2...-7 градусов. Местами возможны оттепели до 0...+2 градусов, добавила синоптик.

В Томске в начале февраля по ночам будет -13...-15 градусов (иногда возможно похолодание до -20...-22 градусов), днем около -5...-7 градусов. В конце первой декады в Томске ожидается похолодание.

Во второй и третьей декаде в Томске температура воздуха будет колебаться в ночное время от -21...-23 градусов до -12...-14 градусов. В дневное время от -11...-13 градусов до -4...-6 градусов. Также прогнозируется оттепель до +2 градусов.

Как добавила Светлана Рюхтина, в феврале осадков прогнозируется выше нормы. Большая часть осадков придется на середину месяца. Также снег и мокрый снег ожидаются в отдельные дни первой и третьей декады.