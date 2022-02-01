Гимнастика на удаленке: томичи отреагировали на введение «дистанционки» на секциях

В Томской области в связи с неблагоприятной эпидобстановкой с 1 февраля начали действовать новые ограничения. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Томской области в связи с неблагоприятной эпидобстановкой с 1 февраля начали действовать новые ограничения. Так, до 1 марта на дистанционный формат обучения перешли учреждения дополнительного образования. Мнение родителей по этому поводу узнал корреспондент "МК в Томске".

Томичка Марина рассказала, что они вместе с восьмилетней дочкой уже привыкли к гимнастике в дистанционном формате. Они благодарны преподавателю студии танцев за то, что ей удалось сделать дистанционные занятия такими интересными и увлекательными.

Александра относится к дистанционному формату обучения негативно. Ее 12-летний сын Миша занимается шахматами и игрой на гитаре. Сейчас уроки проходят на платформе ZOOM и женщина считает эти занятия бессмысленными из-за отсутствия личного контакта с преподавателем. Также Александра отмечает, что из-за дистанционного обучения у нее не хватает времени на домашние дела.

Жительница Томска Ирина советует родителям не воспринимать негативно дистанционное обучение. Сын женщины самостоятельно регистрируется на всех интернет-платформах и выполняет необходимые задания. Если у мальчика возникают проблемы, ему на помощь приходят преподаватели. Ирина отметила, что многое в дистанционном обучении зависит именно от преподавателей.

Дмитрий составляет расписание занятий для своей дочери, которая учится в третьем классе, самостоятельно. Мужчина не работает и уделяет много времени образованию детей. Его дочь дистанционно занимается танцами, рисованием и игрой на виолончели.