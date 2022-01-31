Повышение пенсии, индексация соцвыплат: что изменится для томичей с 1 февраля 2022 года

Фото: Владислав Пирогов

Подошел к концу первый месяц 2022 года. Впереди февраль, который вместе с собой принесет томичам ряд изменений. «КП-Томск» собрала самые значимые изменения с 1 февраля 2022 года.

Повышение пенсии

Еще 28 января президент РФ Путин подписал закон об увеличении выплат. По его поручению пенсии проиндексируют выше уровня инфляции – на 8,6%. После того, как изменения вступят в силу, средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Отметим, что это уже вторая индексация пенсий в 2022 году. Первая была проведена с 1 января, выплаты выросли на 5,9%.

Защита должников

Жители страны с просроченными платежами с 1 февраля получат право сохранить ежемесячный доход не ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Напомним, что в этом году он составляет 13 793 рубля. По нововведению, банки не смогут списать эту сумму. Также если у человека есть иждивенцы, неприкасаемую сумму можно повысить.

В такой закон не входят должники по алиментам, уклонисты от возмещения семье ущерба в связи с потерей кормильца и преступники, которые должны выплатить ущерб потерпевшим.

Индексация соцвыплат

Со следующего месяца вырастет материнский капитал и ряд других пособий на 8,4%. Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первенца. В этом случае семье доплатят 168 600 рублей. С 1 февраля 2022 года маткапитал начнут индексировать по фактической величине инфляции, а не по прогнозной, как было ранее.

Помимо этого, со следующего месяца вырастут выплаты на детей. Индексация составит 8,4%, благодаря чему единовременное пособие на рождение ребенка увеличится с 18 886 до 20 472 рублей. Также максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 31 282 рубля в месяц.

Поддержка бизнеса

Малый и средний бизнес, самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, смогут получить поддержку на базе цифровой платформы малого и среднего предпринимательства. Это эксперимент, в котором будут участвуют Минцифры, Центральный банк, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

«Пушкинская карта»

С 1 февраля 2022 года россияне смогут ходить кино по «Пушкинской карте». Напомним, что помимо кинотеатров, карту принимают в музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и на других культурных площадках.

Поездка в Таиланд без карантина

С 1 февраля в Таиланде иностранным туристам, которые прошли полный курс вакцинации, не нужно будет сидеть на карантине. Эта мера также касается и россиян.