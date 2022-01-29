Морозно, солнечно и без осадков: стал известен прогноз погоды на февраль в Томске

Первые выходные февраля будут солнечными и без осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний месяц зимы в Томске прогнозируется морозным, солнечным и практически без осадков. Большую часть месяца в регионе будут держаться морозы до 22 градусов.

Первая неделя февраля ожидается преимущественно без осадков. Температура ночью будет колебаться от -11 до -22 градусов, днем – от -8 до -12 градусов. Первые выходные февраля будут солнечными и без осадков.

Солнечные дни также ожидаются 7, 8, 14, 15 и 24 февраля, осадков не намечается. Самый холодный день ожидается 6 февраля, температура ночью будет -22 градуса, а утром -16 градусов.

В течение месяца синоптики не обещают серьезных перепадов температур, как в сторону потепления, так и похолодания. До двадцатых чисел февраля дневные температуры составят около -14...-17 градусов, ночью будет около -18 градусов.

Также напомним, что ранее мы сообщали о погоде на предстоящие выходные.