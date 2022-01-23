Фото: Владислав Пирогов

Популярные погодные сервисы представили прогнозы на февраль-2022 в Томске. «Комсомолка» узнала, каким будет последний месяц зимы в городе.

По данным сервиса Gismeteo.ru, погода в феврале не преподнесет сюрпризов в виде морозов, а в конце месяца и вовсе придет потепление до -6 градусов.

Начало февраля в Томске будет снежным и морозным. До середины месяца температура днем будет колебаться в пределах -12...-15 градусов, ночью ожидается около -15...-19 градусов. С 3 по 9 февраля пойдет сильный снег, будет пасмурно.

С середины февраля морозы ослабнут, осадки прекратятся и выглянет солнце. Температура днем будет составлять около -11 градусов, ночью будет опускаться максимум до -16. В последнюю неделю месяца придет существенное потепление: днем прогнозируется -6...-9 градусов, ночью около -10...-13 градусов, начнется снег.

К концу месяца потеплеет до -6 градусов. Фото: Владислав Пирогов

«Яндекс.Погода» обещает аналогичную погоду, но сервис предоставил ее только до 20 февраля.

В течение месяца синоптики не обещают серьезных перепадов температур как в сторону потепления, так и похолодания. До двадцатых чисел февраля дневные температуры составят около -14...-17 градусов, ночью будет около -18 градусов.

К слову, сервис сравнил погоду в этом году с температурой, которая была в 2021 году. Стоит отметить, что нынешний февраль гораздо теплее.