«Бобслей по-томски»: ванна уехала от своего владельца и чуть не сбила детей

Чугунная ванна «уехала» от своего хозяина. Фото: скриншот видео паблика "Томские.ру"

Необычное ЧП позабавило соцсети утром 22 января в Томске: чугунная ванна «уехала» от своего хозяина, едва не сбила детей на тротуаре и чуть не попала в ДТП на «зебре».

На кадрах видно, как томич, желая облегчить задачу, толкал перед собой чугунную ванну по снегу в микрорайоне «Зеленые горки». Однако мужчина немного не подрассчитал, что тяжелый резервуар может укатиться от него по обледенелому тротуару. За секунды «снаряд» набрал приличную скорость.

Вот ванна промчалась мимо играющих на дороге детей. Удивленный мальчик вовремя сообразил и отскочил от несущейся махины в сугроб. Сам хозяин в этот момент попытался ухватить чугунную емкость, но упал в снег.

Затем ванна опасно приблизилась к пешеходному переходу, едва не спровоцировав ДТП с машиной, выезжавшей из дворов.

Благо, что на пути «белого коня» встал снежный сугроб, который и остановил несущийся по улицам предмет. Только после этого мужчина наконец-то смог догнать ванну и аккуратно покатил ее назад по дороге.

Томичей в соцсетях позабавило произошедшее:

- Зимние Олимпийские Томские игры считаю открытыми!

- Прямо как в Мойдодыре от мужика все убежало!

- И смешно, и страшно.