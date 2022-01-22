Более 240 километров: в администрации Томской области рассказали, где в 2022 году планируется ремонт дорог

Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году приведет в нормативное состояние свыше 240 км улично-дорожной сети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в 2022 году планируется ремонт более 240 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Также завершить реконструкцию Коммунального моста пообещали к 2023 году, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году приведет в нормативное состояние свыше 240 км улично-дорожной сети», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в этом году подрядчики приведут в порядок 220 км автодорог. Работы пройдут в Томском, Шегарском, Колпашевском, Молчановском, Бакчарском, Чаинском, Верхнекетском и Парабельском районах. Помимо этого, они продолжат ремонт трасс Томск Каргала Колпашево, Томск Мариинск, Мельниково Кожевниково Изовка. Отмечается, что еще по нацпроекту проведут работы на 36,2 км автодороги Камаевка Асино Первомайское.

В ведомстве рассказали, что помимо трасс, в самом городе отреставрируют 14 км улично-дорожной сети. В Северске планируется ремонт пяти объектов протяженностью 4,2 км.

Уточняется, что в 2022 году подрядчики приступят к ремонту Кузовлевского тракта и Коммунального моста. Работы на трассе завершаться в этом году, а вот на мосту к 2023 году.