Выставки, показ фильма и акция для студентов: куда сходить в Томске на выходных 22 и 23 января

«КП-Томск» по традиции подготовила список мероприятий и выставок, куда можно отправится на этих выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная рабочая неделя подошла к концу и «КП-Томск» по традиции подготовила список мероприятий и выставок, куда можно отправится на этих выходных.

Выставка «Где живут игрушки»

Плюшевые медведи, игровые наборы, куклы, машинки, конструкторы и многие другие игрушки советского детства поселились в одном из залов музеи истории Томска. Для детей будет подготовлен квест и другой интерактив. Выставка проходит с 21 января до 4 февраля по адресу Воскресенская гора, ул. Бакунина, 3, с 10.00 до 19.00.

Показ «Фильмы с Севера: время рассудит»

Кинопоказы международного фестиваля в Тромсё. Томичи смогут увидеть шесть драматических историй от режиссеров из Северной Европы. Зрителей ждут сюжеты о борьбе саамских народов за свою самобытность, создании инди-рок группы и жизни в небольших арктических городах. Среди них норвежские картины «Форс-мажор», «Впусти меня» и «Квартира по адресу Marina 8007», шведские «Свонни против налоговой службы» и «Соната», а также русская драма «Сон» Александра Перкова. Все фильмы покажут в оригинале с русскими субтитрами. Показ пройдет с 23 по 30 января в зрелищном центре «Аэлита», начало в 17.00.

Выставка творчества молодых художников Томска и Томской области «Регион-70»

В такой выставке примут участие художники до 35 лет. Как правило. Все они из разных томских высших и средних специальных учебных заведений, а также молодые томские художники-профессионалы. Выставка пройдет с 21 по 30 января в Томском областном художественном музее с 10.00 до 18.00.

Акция «Лови момент! Читай, студент!»

В библиотеках Муниципальной информационной библиотечной системы сложилась добрая традиция — ежегодно проводить акцию дарения подарков томским студентам, которые приходят в указанные дни за книгами и другими библиотечными услугами. В честь праздника молодые люди бесплатно получат единый читательский билет, который действует во всех 26 библиотеках системы, и «вкусный подарок» от партнера акции — чашечку кофе «Латте» от сети кофеен «Территория кофе». На акцию можно попасть с 22 по 25 января в течение дня.

Выставка «Самая обаятельная и привлекательная»

На выставке будет представлен проект, посвященный истории женской моды. На ней томичам покажут 15 образов – от туфель до шляпок. В экспозицию входят подборки модных журналов разных лет, фотографии из личных архивов, коллекции тканей и нижнего белья. Показ пройдет с 21 января до 4 февраля в Томском областном художественном музее с 10.00 до 18.00.