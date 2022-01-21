«Местами днем до минус 27 градусов»: стала известна погода в Томске на последнюю неделю января

В Томске температура будет снижаться постепенно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в последнюю неделю января будет мороз, но без осадков. Томский гидрометцентр рассказал о погоде на конец месяца.

- Норма температуры на следующей неделе будет -18…-21°С, а по северу региона выше на 1°С, - сообщили синоптики.

В гидрометцентре отметили, что в области температура воздуха постепенно будет понижаться. Местами ночью она будет достигать от -10…-15°С до -20…-25°С. В некоторый районах Томской области будет зафиксирована температура до -32°С.

А вот днем в области температура будет колеблется от -8…-13°С до -17…-22°С, местами до -27 °С. В гидрометцентре добавили, что в некоторые дни недели ожидается слабый снег.

В Томске температура будет снижаться постепенно. Ночью от -13…-15°С до -23…-25°С, а днем от -8…-10°С до -17…-19°С. Осадки в виде снега также будут присутствовать, но только в некоторые дни.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что мороз до -32 градусов ожидается в Томской области в конце января.

На сегодняшний день, 21 января, в городе ожидается до 12 градусов мороза.