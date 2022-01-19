«Пятилитровые бутылки и звон колоколов»: как томичи разбирали святую воду в Богоявленском Соборе - фоторепортаж

Ранее в пресс-службе епархии корреспонденту «КП-Томск» рассказали, что в ночь с 18 на 19 января в Томске пройдут Крещенские богослужения. Фото: Ксения Высотина

Утром 19 января собрались очереди людей с бутылками в Богоявленском соборе Томска: горожане хотели набрать освященной на Крещение воды в храме. Фотокорреспондент «КП-Томск» поинтересовался у томичей, для чего они набирают воду и как употребляют.

Фото: Ксения Высотина

За водой томичи приходили уже с самого утра. С 9.00 возле Богоявленского Собора выстроилась очередь из прихожан с пятилитровыми бутылками.

Фото: Ксения Высотина

Максим Николаевич принес три пятилитровые бутылки. Томич рассказал, что сам первый раз приехал за святой водой, его попросила об этом мама, которая сама из-за состояния здоровья не смогла прийти в храм.

- Сам я не использую воду, меня попросила мама приехать ей набрать. А уж что она с ней делать будет, я не знаю, - рассказал Максим.

Фото: Ксения Высотина

Светлана Константиновна принесла к храму две пятилитровые бутылки и одну трехлитровую банку.

Женщина рассказала, что каждый год приезжает в Богоявленский Собор из поселка Копылово, чтобы пополнить годовой запас святой воды.

- Каждый год езжу на Крещение и на рождественские богослужения в Богоявленский, детей тоже тут своих крестила. У нас есть возле дома прям церквушка, но я привыкла ездить сюда, - рассказала жительница поселка.

Фото: Ксения Высотина

Наталья Владимировна принесла всего одну пятилитровую бутылку. Женщина рассказала, что нсколько лет приходит в собор, чтобы набрать годовой запас воды.

- Уже несколько лет набираю воду. Вместе с мужем пьем ее натощак по утрам иногда, - рассказала томичка.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Отметим, что прийти за святой водой в храм можно до 21 января.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказывала, где набрать святую воду, как правильно пить и хранить.