Крещение-2022: расписание богослужений, где набрать святую воду в Томске

Набрать святую воду в храмах томичи смогут в течение трех дней.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ночь с 18 на 19 января в Томске пройдут Крещенские богослужения. Набрать святую воду в храмах томичи смогут в течение трех дней.
Кафедральный Богоявленский Собор:
18 января в 17.00 - богослужение
В полночь с 18 на 19 января – ранняя литургия
В 02.00 ночи освящение воды в купели
19 января в 09.00 – богослужение
Собор во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла:
18 января в 17.00 - богослужение
В полночь с 18 на 19 января – ранняя литургия
В 02.00 ночи освящение воды в купели
19 января в 09.00 – богослужение
Воскресенская церковь:
18 января в 17.00 - богослужение
В полночь с 18 на 19 января – ранняя литургия
В 02.00 ночи освящение воды в купели
19 января в 09.00 – богослужение
В томской епархии уточнили, что набрать святую воду жители Томска смогут 19, 20 и 21 января. В Богоявленском кафедральном соборе первое освящение воды уже состоялось 18 января с 11:00 до 11:30. Раздавать крещенскую воду планируют до 19:00.
Также в Крещение после ночного богослужения около 2:00 состоится второе освящение воды, после чего верующие томичи смогут набрать ее еще в течение трех дней.
Ранее сообщалось, как правильно хранить святую воду, как ее использовать и что делать, если она испортилась.
Также напомним, что в этом году администрация города отменила массовые крещенские купания.