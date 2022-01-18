Крещение-2022: расписание богослужений, где набрать святую воду в Томске

Набрать святую воду в храмах томичи смогут в течение трех дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 18 на 19 января в Томске пройдут Крещенские богослужения. Набрать святую воду в храмах томичи смогут в течение трех дней.

Кафедральный Богоявленский Собор:

18 января в 17.00 - богослужение

В полночь с 18 на 19 января – ранняя литургия

В 02.00 ночи освящение воды в купели

19 января в 09.00 – богослужение

Собор во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла:

18 января в 17.00 - богослужение

В полночь с 18 на 19 января – ранняя литургия

В 02.00 ночи освящение воды в купели

19 января в 09.00 – богослужение

Воскресенская церковь:

18 января в 17.00 - богослужение

В полночь с 18 на 19 января – ранняя литургия

В 02.00 ночи освящение воды в купели

19 января в 09.00 – богослужение

В томской епархии уточнили, что набрать святую воду жители Томска смогут 19, 20 и 21 января. В Богоявленском кафедральном соборе первое освящение воды уже состоялось 18 января с 11:00 до 11:30. Раздавать крещенскую воду планируют до 19:00.

Также в Крещение после ночного богослужения около 2:00 состоится второе освящение воды, после чего верующие томичи смогут набрать ее еще в течение трех дней.

Ранее сообщалось, как правильно хранить святую воду, как ее использовать и что делать, если она испортилась.

Также напомним, что в этом году администрация города отменила массовые крещенские купания.