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Общество18 января 2022 4:30

Крещение-2022 в Томске: где набрать святую воду, как правильно пить и хранить

Освященной считается вся вода, в том числе и налитая из крана, в период с 18 по 19 января.
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Томичи смогут набрать святую воду во всех православных храмах с 18 января и до окончания воды.

Томичи смогут набрать святую воду во всех православных храмах с 18 января и до окончания воды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Крещение - важнейший христианский праздник, главной традицией которого является освящение воды.

Какую воду считают крещенской?

Освященной считается вся вода, в том числе и налитая из крана, в период с 18 по 19 января. Происходит это потому что по всему миру в этот день Церковь совершает древний чин. В молитве верующие просят, чтобы всем пьющим эту воду Господь послал "освящение, здравие, очищение и благословение".

Вода, освященная 18 и 19 января ничем не отличается, так как оба дня используется одна и та же последовательность молитв водоосвящения (чин). Вода, которую освятили по этому чину, называется Великой агиасмой, то есть Великой святыней.

Томичи смогут набрать святую воду во всех православных храмах с 18 января и до окончания воды.

Крещенскую воду необходимо набирать в количестве, необходимом на весь последующий год. Разрешается разбавлять святую воду дома обычной водой.

Как можно использовать крещенскую воду?

Крещенскую воду пьют натощак в небольшом количестве, также ей умываются, окропляют квартиру и вещи. Важно помнить, что эта вода – святыня, ее нельзя добавлять в обычную пищу и в ванну.

Что делать, если вода испортилась?

В редком случае, когда крещенская вода испортилась, ее рекомендуют вылить в непопираемое место. К примеру, под дерево или в реку. Также воду можно вылить в специальное место в храме – "сухой колодец".

Если святая вода испортилась, то это не всегда означает, что грядут несчастия, однако стоит задуматься, не нужно ли что-то исправить в жизни.

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