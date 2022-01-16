«Плывешь — и из тебя медленно уходит жизнь»: переплывший Обь томский «морж» Виталий Шатура рассказал, что испытывает в ледяной воде

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Крещенские купания в Томской области в 2022 году официально запрещены, не будет традиционных погружений и на Боярском озере. Однако есть люди, для которых плавание в ледяной воде, — своеобразный ритуал и стиль жизни. Один из самых известных «моржей» Виталий Шатура рассказал «КП-Томск» о своей любви к экстриму, путешествиям и ледяной воде.

С ДЕТСТВА ХОДИЛ ПО ТАЙГЕ

Виталий Шатура родился на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на самом низовье Амура, богатейшего рыбой региона. Рыболовство было одним из основным видом деятельности местного населения. Отец Виталия профессионально занимался охотой, в тайге у него были свои угодья, где он промышлял зверя и пушнину. С раннего детства у Виталия началась таежно-рыболовная жизнь, которая всегда была связана с суровыми условиями. «С раннего детства я ловил с отцом рыбу, промышлял пушнину, лазал по тайге и по амурской пойме с ружьем, вечно был мокрый, где то приходилось форсировать ледяную воду, бывало и проваливался под лед, и это не казалось чем то суровым, это была обычная жизнь большинства обитателей тех мест...» - рассказал Виталий. Парень отслужил в армии, а затем, окончив Томский техникум геодезии и картографии, стал работать топографом-геодезистом. Первый полевой сезон в 1992 году был на границе Якутии и Чукотки, в Нижнеколымской тундре.

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«Первый раз увидел, что из себя представляет полярный день, когда солнце кружит и не садится. Если не смотреть на часы, можно запутаться, какое время суток. По сути, лето в тех местах состоит из одного месяца. К началу июля сходит лед с озер, резко наступает жара, тундра начинает таять и чавкать оттаявшим верхним слоем, под которым вечная мерзлота. Расцветают цветы, спеет морошка, озера кишат рыбой и водоплавающей птицей. И много-много гнуса. Несметное количество раз вытаскивали из болот и рек вездеход, вечно грязные и потные... Хочется помыться, лезешь в озеро, а там ледяная-ледяная вода, и под тонким слоем ила - лед, на котором ты стоишь. А над водой тучи гнуса, который в кровь жрет твое тело...» - рассказал Виталий. Собеседник признается, что суровые условия и холодная вода в его жизни присутствовали всегда. Тогда же, на Колыме, был первый утопленный в жизни Виталия вездеход. При переправе через протоку Стадухинскую не очень удачно выбрал берег, куда должен был выехать из воды. Черпанул лодкой вездехода воду, вездеход не смог забраться на берег и заглох, уйдя назад в реку. Пришлось нырять и цеплять трос-чокер за крюк на его носу. А вода была ледяной-ледяной.

«Вездеход вытащили своими силами, вкопав на берегу мертвяк и построив ворот. Для меня было открытием, что вчетвером можно вытащить из реки многотонную машину практически вручную... Вообще тот первый мой сезон был самой лучшей школой, практикой выживания, пониманием того, что все решаемо и выполнимо, если не опускать руки и бороться», - отметил Виталий.

НАВЯЗЧИВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

А потом были 18 лет полевой жизни в геодезии, геологии, топоотряды в сейсмических партиях, суровый зимний Таймыр, Эвенкия, Ямал, Хакасия, весь Красноярский край и Томская область. Красивейшие, дикие не обжитые места. Вертолеты, вездеходы, палатки и балки... И множество утопленных вездеходов, которые в большинстве случаев удавалось вытаскивать своими силами, по шею в трясине или ледяной воде.

«Когда меня спрашивают, как я пришел в моржевание, я всегда вспоминаю детство и свои полевые сезоны...И улыбаюсь... Первый раз сознательно залез в прорубь на Крещение в 2005 году. С тех пор это стало увлечением, которое все больше захватывало... И со временем это уже стало навязчивой необходимостью в ежедневном обливании и купании в ледяной воде», - делится Виталий Шатура. А затем, кроме моржевания, стал увлекаться зимним плаванием. В 2020 году стал председателем Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Томские Моржи». Команда учавствует в различных соревновпниях по зимнему плаванию. Также участвует в различных забегах, в полумарафонах, в экстремальных гонках «Стальной Характер», «Гонка Героев», «Гонка Сибиряков». В 2020 году Виталий принял участие в сквозном переплыве через реку Обь на незамерзающем участке ниже дамбы Новосибирского водохранилища. Заплыв был приурочен ко Дню космонавтики. Температура воды была чуть выше 0 °С. Для Виталий это был первый подобный заплыв через такую реку в зимний период.

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«Плыли в паре с новосибирским пловцом Марком Москвиным, который уже имел опыт. Расстояние получилось чуть больше километра, заплыв длился 24 минуты. Плывешь на фарватере, впереди еще расстояние более 500 метров, ледяная вода, волна, под тобой бездна... Эти ощущения нелегко описать словами, их нужно пережить... Но это стоит того. Эмоции зашкаливают!» - рассказывает Виталий. В зимнем плавании есть такой неофициальный термин - «дальнобойщик». Так называют пловцов, которые в состоянии находиться в ледяной воде 25-35 минут и преодолевать большие расстояния. Это неофициальная элита зимнего плавания. На Рождество команда «Томских моржей» приняла участие в тренировочном суточном заплыве памяти друга из Новосибирска Алексея Моисеева «Ледяной экстрим-2022», организатором которого выступила «Ассоциация спортсменов зимнего плавания " Байкал"». Команды пловцов-экстремалов из десяти городов России, из Томска, Барнаула, Новосибирска, Иркутска, Благовещенска, Санкт-Петербурга, Юрги, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, собрались в г. Слюдянка на рождественские праздники с 6 на 7 января для преодоления дистанций в ледяной воде озера Байкал.

Спортсмены по зимнему плаванию постоянно находились в воде озера Байкала, сменяя друг друга 24 часа в сутки, проплывая вольным стилем по очередности. Общее расстояние команд составило 42 км. Томские моржи в командном зачете преодолели более 11 000 м, тем самым стали лидером и заняли почетное 1 место.

На одном из этапов Виталий проплыл один километр за 34 минуты и 15 секунд. Это было самое продолжительное время непрерывного пребывания в воде в рамках этого мероприятия.

«После пятнадцатой минуты счет идет на каждую секунду. Когда ты плывешь и из тебя медленно-медленно уходит жизнь. Реабилитация потом очень такая своеобразная, сложная», - подчеркнул мужчина. Виталий рассказал, что большинство людей не понимают его хобби и эмоции, которые он испытывает.

«Большинство крутят пальцем у виска. Сосед меня зовет “адреналиновым наркоманом”. Все же в первую очередь это проверка на что ты способен. Ну и сопернические мероприятия играют важную роль. Каждый заход в воду — это преодоление себя, но когда ты залезаешь туда — всплеск невероятных эмоций», — говорит Виталий. Зимнее плавание не является официальным видом спорта. Сейчас идет процедура признания и документальное оформление. Команда надеется, что в России в марте зимнее плавание станет официальным. «Будет какая-то поддержка властей, на местах будут федерации, которые будут аккредитованы в министерстве и департаменте спорта. Пока мы просто общественные организации, которые сами по себе живут. Никакого у нас начальства нет», - говорит собеседник.

Фото предоставлено героем публикации

ВСЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ПРИРОДОЙ

У Виталия два сына, и старший, 13-летний, серьезно занимается единоборствами, является призером многих соревнований. Оба мальчика с ранних лет занимаются моржеванием и принимают участия в спортивных мероприятиях по зимнему плаванию. «Сейчас занимаемся плаванием, ставим технику, потому что стали ездить на более серьезные соревнования с сыном. Младший сын так же занимается плаванием в бассейне, что бы научиться правильно и технично плавать, так как все чаще вместе с нами начинает принимать участие в спортивных мероприятиях», - отметил Шатура. Виталий признается, что любит много путешествовать по различным нехоженым тропам, горам и озерам. «Вся жизнь моя связана с природой... И сейчас, когда живу в городе, особенно тянет куда нибудь подальше от цивилизации. Езжу в тайгу, на Горный Алтай, люблю горную Хакасию. В течении последнего года четыре раза съездил на Байкал, а по пути еще и в горные районы Бурятии. Красивейшие места! Люблю сплавы по горным рекам... По Байкалу в прошлое лето на каяках неделю сплавлялись с друзьями-моржами из Иркутска, Красноярска и Анапы. Незабываемое путешествие... Это прям моя тема!», - заключил Виталий.