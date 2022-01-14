Спектакли, концерты и экскурсии: куда сходить в Томске на выходных 15-16 января 2022 года

Фото: Владислав Пирогов

Рабочая неделя подошла к концу, впереди долгожданные выходные. Если вы не знаете, как провести эти выходные, то «Комсомолка» собрала для вас афишу мероприятий, которые можно посетить с 15 по 16 января в Томске.

Театры

Спектакль основан по мотивам книги французского писателя Мориса Дрюона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 15 января, ТЮЗ приглашает маленьких томичей на спектакль «Тисту - мальчик с зелеными пальцами». Спектакль основан по мотивам книги французского писателя Мориса Дрюона. Начало в 14:00. Возрастное ограничение: 6+.

В воскресенье, 16 января, жителей города ждут в ТЮЗе на спектакле «Небо в кармане». Зрителям предлагают окунуться в загадочную историю, с помощью которой, можно вспомнить себя и свои мечты. Начало в 11:00 и в 14:00. Возрастное ограничение: 6+.

Концерты

Фольклорный ансамбль «Пересек» приглашает всех желающих на фольклорно-музыкальный концерт 15 января в 18:30. Возрастное ограничение: 12+. Слушателей познакомят с жанрами народного городского романса XIX века. Место проведения - зрелищный центр «Аэлита».

16 января в Государственной филармонии пройдет концерт симфонического оркестра Томской филармонии под названием «Лапландия». Томичам предлагают с помощью концерта посетить сказочную «Лапландию». Начало в 18:00, возрастное ограничение: 12+.

Экскурсии

15 и 16 января томичей приглашаю на обзорную экскурсию по основной экспозиции музея « 4 века томской истории». Посетителей познакомят с историей основания томской крепости в 1604 году, а также покажут быт и занятиям первых горожан. Начало в 16:00. Возрастное ограничение: 6+. Место проведения - Музей истории Томска.

Также 16 января в Музее истории Томска проведут экскурсию для детей и взрослых по выставке «Где живут игрушки?». Возрастных ограничений нет, начало в 14:00.

Мастер-классы

Посетителям предлагают сделать уникальную елочную игрушку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей истории Томска 15 января организует мастер-класс «Снежный ангел». Посетителям предлагают сделать уникальную елочную игрушку. Начало мероприятия 15 января в 14:00. Возрастное ограничение: 6+.

16 января в 17:00 пройдет мастер-класс по живописи акрилом. Томичам предлагают нарисовать картину без опыта рисования. Место проведения - студия живописи «Жар-Птица». Возрастное ограничение: 12+.