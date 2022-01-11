Комендантский час и отсутствие интернета: томичка оказалась в гостях у родителей в Казахстане, когда там начались беспорядки

Оставшаяся без связи девушка периодически описывала, что переживала в эти неспокойные дни в своем интернет-дневнике. Фото: instagram Владлены

Томский психолог и блогер Владлена Скворцова оказалась у родителей в Казахстане в тот момент, когда там в начале января вспыхнули протесты. Оставшаяся без связи девушка периодически описывала, что переживала в эти неспокойные дни в своем интернет-дневнике. С разрешения автора «КП-Томск» публикует выдержки из него.

Радует, что я сейчас с близкими

«9 января. Всем привет из Казахстана! У меня все хорошо, я сейчас у родителей в Усть-Каменогорске. Хочу сказать, что последние события коснулись каждого из нас. Наш город не пострадал, только елку на площади таки сожгли, какой-то ТЦ разгромили. Мы полностью отключены от внешнего мира, не работает интернет, новости по российской тарелке смотрим. В онлайн-банки нереально зайти, банкоматы не работают, не принимают карты в магазинах. Я здесь не успела сделать прописку и потому не могу даже поехать в деревню к бабушке и дедушке, потому что обратно меня могут не пустить.

Радует, что я сейчас с близкими и знаю, что с ними все хорошо. Я учусь ценить время без соцсетей, мы проводим время вместе и это здорово (пока не надоели друг другу).

Я не знаю, когда смогу уехать отсюда (уехать-то могу, но мне спокойнее быть рядом с семьей). Я, в принципе, ничего не знаю... Вроде сказали, что интернет будут включать каждый день на определенное время. Сижу целыми днями с 5 января с телефоном в руках и жду этого момента. Плохо сплю и просыпаюсь каждые 3 часа, чтобы проверить, пришли ли какие-то уведомления.

Я отдыхаю и совершенно не знаю, что происходит в соседних городах, что в моем любимом Томске и в мире. Я безумно скучаю по каждому из вас и вспоминаю разные истории из жизни, я радуюсь, что когда-то мне удалось познакомиться с огромным количеством людей, что меня очень греет и радует».

Такого детокса в моей жизни точно не было никогда

«10 января. Доброе утро! Интернет включили на 2 минуты. Меня как будто ошарашило от уведомления. Я не знаю, что будет, когда его включат полностью - меня, наверное, разорвет от счастья и сообщений. Такого детокса в моей жизни точно не было никогда!

Успеваю заранее написать сообщение - и как только интернет появляется, оно отправляется. Но за это время ты не успеваешь открыть ничего больше. Хорошо, хоть успели сообщить всем родственникам, что у нас все тихо. Также не успеваю прочитать ваши сообщения...

Ситуация уже стабилизировалась, в городе тихо, банкоматы работают, люди гуляют. Но все работает до 20:00, комендантский час - с 23 до 6:00. По городу ездит много патрульных автомобилей. Проверяют документы, багажники у автомобилистов. В целом все хорошо.

Отмечу день рождения и поеду домой

«Собираю чемоданы в Россию, завершу все дела на этой неделе. Отмечу 19 января свои 25 лет и поеду домой, а может, и раньше. Как же это все резко меня выкинуло из новогодней суматохи и заставило погрузиться в себя, “переварить”, отдохнуть, принять важные решения. Но пока в голове тишина, пустота. Только о важном. Показалось, что все эти “инстаграмы” и новости - такой бесполезняк, и я будто начала жить настоящим. Скучаю по вам, наслаждаюсь тишиной и жду, когда снова смогу вернуться к прежний режим, хотя мне кажется, что теперь его прежним не назовешь, теперь все будет по-другому.

У нас в Усть-Каменогорске все тихо, стабильно, магазины работают, выехать и заехать можно, границы Казахстана работают в прежнем режиме. Я на связи с водителем, с которым ехала сюда, они каждый день пересекают границу (это Шемонаиха-Михайловка, Восточно-Казахстанская область-Алтайский край), поэтому я в курсе всех событий. В любой момент могу уехать, только хочется еще погостить, съездить к бабуле, увидеть друзей».

Сейчас любой слух - это как масло в огонь.

«11 января. Сегодня интернет дали очень рано. И опять не известно, на сколько. Вчера вечером обещали с 17:30 до 19:30, но обломали. Вообще не понимаю, зачем? Уже давно известно, что террористам интернет не нужен, они по рации общаются. Страдает мирное население. Как работать онлайн, я не понимаю. Мне уже снится, как я просыпаюсь в холодном поту, проверяю баланс телефона, а там минус, потому что я спустила все на СМСки.

Каждый оператор раздал нам 300 минут и 200 СМС. К сожалению, только на внутреннюю связь, но мне она не нужна, у меня уже все и все в России.

Знакомые сказали, что у них там вторая волна в Алмате началась, а якобы миротворцы домой собрались. Но кому верить - неясно. Мы чувствуем себя спокойно, и верим, что нас защитят в случае чего. Сейчас любой слух - это как масло в огонь. Лучше быть осторожными и не доверять им».