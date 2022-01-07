Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 4:30

Служба в масках: как томичи встретили православное Рождество в Богоявленском соборе

«Комсомолка» побывала на утренней литургии
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже.

Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже.

Фото: Ксения Высотина

Утром 7 января в Богоявленском соборе Томска прошла традиционная рождественская служба. Ранее в пресс-службе епархии рассказали, что главное рождественское богослужение — Божественная литургия — состоится в ночь с 6 на 7 января во всех храмах, а утром пройдет поздняя литургия. В Богоявленском кафедральном соборе богослужение в праздник Рождества Христова возглавил Томский и Асиновский митрополит Ростислав.

Фотокорреспондент «КП-Томск» побывал на поздней литургии. Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Интересное