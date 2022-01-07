Служба в масках: как томичи встретили православное Рождество в Богоявленском соборе

Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже. Фото: Ксения Высотина

Утром 7 января в Богоявленском соборе Томска прошла традиционная рождественская служба. Ранее в пресс-службе епархии рассказали, что главное рождественское богослужение — Божественная литургия — состоится в ночь с 6 на 7 января во всех храмах, а утром пройдет поздняя литургия. В Богоявленском кафедральном соборе богослужение в праздник Рождества Христова возглавил Томский и Асиновский митрополит Ростислав.

Фотокорреспондент «КП-Томск» побывал на поздней литургии. Как прошла рождественская служба — смотрите в нашем репортаже.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина