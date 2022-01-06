«После Нового года по пять обращений в день»: в Томске из-за морозов стала популярна услуга по отогреву авто

«Комсомолка» решила узнать разницу в цене и количество обращений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Январь обещает томичам перепады температуры от -5 до -25 градусов. Особенно от морозов страдают автомобилисты, так как в такую погоду завести машину – задача не из легких.

В Томске давно существуют круглосуточные услуги по отогреву автомобилей. К незадачливому автомобилисту в течение 10 – 20 минут приезжают на помощь и тепловой пушкой отогревают подкапотное пространство машины, «прикуривают» аккумулятор и заводят автомобиль.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда обращаются?

В Томске существуют как частные предложения по отогреву, так действуют и специальные фирмы. В одной из таких компаний «Комсомолке» рассказали, что в морозы около -40 градусов к ним обращаются от 80 томичей в день. При температуре в районе -20 °С в день обращаются до пяти автомобилистов.

- В Томске очень популярна услуга по отогреву, мы ведь в Сибири живем. После Нового года в день по 3-5 машин отогревать ездим. Есть и "нулевые" дни, когда нет заказов вообще, - рассказал представитель одной из специализированных фирм.

Сколько стоит?

Цена услуги по отогреву в специальной фирме стоит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Многие томичи считают такую цену вполне приемлемой и даже привлекательной.

Чуть дешевле услуги обойдутся у частной бригады по отгреву машины на сайте объявлений «Авито». Цена услуги колеблется от 300 до 3000 рублей в зависимости от набора услуг. В основном, это применение специальной тепловой пушки, но некоторые готовы взяться и за более сложные случаи.

Судя по данным опроса «КП-Томск», четверо из пяти водителей предпочитают обращаться в проверенные компании по отогреву, изучив отзывы знакомых, и лишь один готов довериться бригаде с сайта объявлений.