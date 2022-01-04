Горки, катание на лошадях и имбирные пряники: как и где томичи проводят новогодние каникулы

Вот и наступил Новый год, а через несколько дней томичи будут отмечать Рождество.
Фото: Ксения Высотина
Вот и наступил Новый год, а через несколько дней томичи будут отмечать Рождество. На городских площадях можно встретить толпы людей, на ледяных горках и катках резвятся
дети. Журналисты «Комсомолки» запечатлели, как томичи проводят длинные выходные.
Фото: Ксения Высотина
Эпицентр гуляний - Ново-соборная площадь, главная городская елка, светодиодный фонтан и ледяные скульптуры.
Фото: Ксения Высотина
Днем на площади продолжает работу новогодняя ярмарка, где можно купить глинтвейн, имбирные пряники, елочные игрушки ручной работы и много других праздничных атрибутов. Новогодний базар открыт с 12:00.
Фото: Ксения Высотина
Помимо ярмарок, на площади можно встретить множество «ледяных развлечений» - горки, лабиринты или большой ледяной пятачок.
Фото: Ксения Высотина
Для тех, кому не интересны «ледяные забавы», возле выхода с площади, со стороны Городского сада, есть конная остановка, где можно покататься на «крылатой» пони, в большой новогодней карете и даже на северном олене.
Фото: Ксения Высотина
На большой сцене проходят новогодние программы для взрослых и юных томичей: интерактивные игры, музыкальные концерты и танцы.
На площади можно встретить множество фотозон
Фото: Ксения Высотина
Фото: Ксения Высотина
Продолжает работать городской каток
Фото: Ксения Высотина
На Ново-соборной площади находятся две ледяные горки
Фото: Ксения Высотина
Фото: Ксения Высотина