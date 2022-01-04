Горки, катание на лошадях и имбирные пряники: как и где томичи проводят новогодние каникулы

Вот и наступил Новый год, а через несколько дней томичи будут отмечать Рождество. Фото: Ксения Высотина

Вот и наступил Новый год, а через несколько дней томичи будут отмечать Рождество. На городских площадях можно встретить толпы людей, на ледяных горках и катках резвятся

дети. Журналисты «Комсомолки» запечатлели, как томичи проводят длинные выходные.

Фото: Ксения Высотина

Эпицентр гуляний - Ново-соборная площадь, главная городская елка, светодиодный фонтан и ледяные скульптуры.

Фото: Ксения Высотина

Днем на площади продолжает работу новогодняя ярмарка, где можно купить глинтвейн, имбирные пряники, елочные игрушки ручной работы и много других праздничных атрибутов. Новогодний базар открыт с 12:00.

Фото: Ксения Высотина

Помимо ярмарок, на площади можно встретить множество «ледяных развлечений» - горки, лабиринты или большой ледяной пятачок.

Фото: Ксения Высотина

Для тех, кому не интересны «ледяные забавы», возле выхода с площади, со стороны Городского сада, есть конная остановка, где можно покататься на «крылатой» пони, в большой новогодней карете и даже на северном олене.

Фото: Ксения Высотина

На большой сцене проходят новогодние программы для взрослых и юных томичей: интерактивные игры, музыкальные концерты и танцы.

На площади можно встретить множество фотозон Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Продолжает работать городской каток Фото: Ксения Высотина

На Ново-соборной площади находятся две ледяные горки Фото: Ксения Высотина