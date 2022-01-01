Как будут работать торговые центры в Томске на новогодних каникулах

1 января в Томске будут работать только два крупных торговых центра Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На время новогодних праздников крупные торговые центры и гипермаркеты Томска изменили время работы. Так, в субботу, 1 января, томичи смогут прогуляться лишь в "Мегаполисе" и "Изумрудном городе".

Торговый центр "Смайлcity" в субботу, 1 января, работать не будет, а 2 января его двери будут открыты с 13:00 до 22:00. Уже 3 января ТЦ вернется к прежнему графику работы.

В первый день нового года жители и гости Томска могут сходить в ТЦ "Изумрудный город": торговая галерея будет работать с 14:00 до 22:00, кинотеатр с 12:00 до 00:00. Также с 14:00 до 22:00 будет открыт Interspar. Со 2 января торговый центр вернется к привычному режиму работы.

Торгово-развлекательный центр "Лето" начнет работу 2 января с 12:00 до 22:00. 3 января работа продолжится в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

Также 1 января будет закрыт и ЦУМ, посетить его можно будет лишь 2 января с 12:00 до 19:00. Но уже 3 января он заработает в привычном режиме.

В ритейл-парке "Мегаполис" 1 января будут работать только супермаркет "Быстроном" с 10:00 до 22:00, фудкорт с 12:00 до 22:00, кинотеатр с 13:00 до 22:00, а также "Спортмастер" с 13:00 до 22:00.

Торговый центр "Манеж" будет закрыт в субботу, 1 января, но уже 2 января он вернется к обычному режиму работы. Гипермаркет "F CITY" также вернется к полноценной работе 2 января.

Будет закрыт 1 и 2 января ТЦ "МираМикс". Свои двери для томичей он распахнет 3 января.

Гипермаркеты «Лента» откроют двери для посетителей уже в 10:00 1 января.

METRO будет закрыт до 1 января 13:00, затем продолжит работу в обычном режиме.