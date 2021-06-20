20 июня – День медицинского работника

Сегодня, в сложной эпидемиологической ситуации, медики как никто нуждаются в поддержке и чествовании. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодно праздник, посвященный всем, кто давал клятву Гиппократа, приходится на третье воскресенье июня. Это профессиональный праздник для врачей, фельдшеров, медсестер, акушеров, вспомогательного персонала и всех тех, кто связан с этой наиважнейшей для людей отраслью.

Такие праздники, как День медработника, напоминают нам о том, что нужно беречь свое здоровье, вовремя проходить медицинские осмотры, заботиться о здоровье своих близких, а также ценить людей в белых халатах, ведь именно они помогают нам бороться за жизнь.

Сегодня, в сложной эпидемиологической ситуации, медики как никто нуждаются в поддержке и чествовании. За прошедший год многое изменилось. И изменилось наше отношение к медицине. Мы стали еще больше ценить врачей за самоотверженность в их трудной работе.

«Спасибо доктору!»

Накануне Дня медицинского работника состоялось награждение победителей социальной акции «Спасибо доктору!».

C 1 апреля по 10 июня жители Томской области оставили 11 572 «спасибо» в адрес врачей, медсестер, провизоров и фармацевтов региона. Благодарности получили 1640 медицинских работников и 54 сотрудника аптек из 133 федеральных и областных учреждений, а также частных компаний.

-Сегодня в региональном здравоохранении трудится около 30 тысяч человек, то есть каждый 40-й житель Томской области имеет отношение к медицине. И этот труд бесценен. Пусть ваша жизнь будет счастливой, полной любви, уверенности в будущем, благодарности и тепла, – поздравила замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

По итогам конкурса в номинации «Моя любимая больница» победу одержал роддом №4, набрав наибольшее количество голосов пациентов.

«Народным доктором» стала детский онколог-гематолог Томской областной клинической больницы Инна Гербек.

Звание «Народная медсестра» получила медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники № 9 Центра семейной медицины Виктория Бедарева.

Победителем в номинации «Моя любимая аптека» признана «Живая аптека», расположенная по адресу: п. Светлый, 29.

В номинации «Народный аптекарь» лучшей стала провизор аптеки «Омела» Ольга Сонич.

Победители получили дипломы, памятные статуэтки с символом акции, подарки от партнеров и организатора акции.

Помимо этого, накануне праздника митрополит Томский и Асиновский Ростислав вручили медали Русской православной церкви «Патриаршая благодарность» 35 медицинским работникам Томской области за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга.

Жители Томской области оставили 11 572 «спасибо» в адрес врачей, медсестер, провизоров и фармацевтов региона. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Уличные концерты

Именно так поздравила накануне профессионального праздника томских медиков областная администрация.

Для сотрудников и пациентов самой большой многопрофильной медорганизации региона — ОКБ сыграл джаз-оркестр «ТГУ-62» прямо около медучреждения. Для коллектива горбольницы №3 выступил Томский муниципальный русский оркестр, а музыкальные поздравления от группы «СССР» принимали медицинские работники МСЧ №2.

Чтобы не отрываться от работы и в целях соблюдения противоэпидемиологических мер, медработники слушали песни, выглядывая из окон кабинетов и палат.

Медики высоко ценились еще с древних времен, потому что именно они спасают человеческие жизни. Фото: соцсети

Количество медиков растет

По данным Томскстата, в Томской области в 2020 г. в организациях здравоохранения трудилось 30,6 тыс. работников, что составляло 10,3% от среднесписочной численности работников Томской области; в том числе в больничных организациях работало 24,9 тыс. человек.

При этом среднемесячная заработная плата в здравоохранении составляла 48 008 рублей, это на 1,5% меньше среднеобластной заработной платы (48 730 рублей).

Годом ранее в области здравоохранения работало 29,8 тыс. человек (9,8% от среднесписочной численности работников Томской области), в том числе в больничных организациях – 24,4 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата в области здравоохранения составляла 42 500 рублей, что на 6,6% меньше, чем в целом по экономике Томской области (45 526 рублей).

Тенденция роста зарплаты у медиков не может не радовать, они высоко ценились еще с древних времен, потому что именно они спасают человеческие жизни. В пандемию коронавируса к ним приковано еще больше внимания, ведь многие врачи погибли, сражаясь с новой болезнью.