Куда сходить в Томске на выходные 18-20 июня

«КП-Томск» поможет придумать, как интересно и с пользой провести время или отдохнуть. Фото: Ксения Высотина

В Томской области выходные ожидаются по-летнему жаркие, температура воздуха составит +32°С. Но, как сообщают синоптики, также возможны дожди, грозы и сильный ветер. Поэтому если вы еще не решили, куда сходить и чем заняться в Томске, «КП-Томск» поможет придумать, как интересно и с пользой провести время или отдохнуть, прячась от знойной жары или дождя.

«Оплаченный Визитер»

В пятницу, 18 июня, в 19:00 в театре «Версия» томичам представят трогательную и очень смешную историю двух женщин – очень разных, но одиноких. В их жизни неожиданно появляется загадочный мужчин7а, обещающий исполнить все тайные желания. Вдруг, этот мужчина и есть – мечта, тот самый единственный и долгожданный, который отыщет на небе новую звезду и назовёт ее вашим именем? Дальнейшее развитие событий заводит наших героев в самые смешные и нелепые ситуации.

Спектакль «Оплаченный визитер» о быстротечности времени и событий, жизни, в которой надо существовать «здесь» и «сейчас», и тогда самые невероятные желания и надежды могут осуществиться.

Пешеходная экскурсия «ТОМСКИЕ ТРУЩОБЫ»

В субботу, 19 июня, с 17:00 до 18:30 Туристский информационный центр Томска приглашает на пешеходную экскурсию по местам романа «ТОМСКИЕ ТРУЩОБЫ».

Кажется, об этом романе в Томске говорили всегда. Но сейчас, когда книга была переиздана, он привлекает все больше внимание.

На экскурсии предлагают прогуляться по улицам, где разворачивались события. Узнать про подземелья, тайны гостиницы «Европа», про криминальную обстановку в Губернском городе, про дома терпимости и много других тайн Томска.

Спектакль «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

В субботу, 19 июня, в 18:00 в ТЮЗе пройдет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

Как добиться любви сильной женщины? Если еще и ты при этом сильный мужчина, и тебе важно, чтобы самодостаточная девушка не покорилась, а испытала настоящее, искреннее чувство? О такой любви между непростыми, яркими людьми и будет комедия «Укрощение строптивой».

Спектакль «БАБА ШАНЕЛЬ»

В воскресенье, 20 июня, в 18:00 Томский драматический театр приглашает на спектакль «Баба Шанель».

Действие спектакля происходит в Доме культуры Всероссийского общества глухих. Здесь только что состоялся юбилейный концерт ансамбля русской песни «Наитие». Солистки этого ансамбля — разномастные старушки в возрасте глубоко за семьдесят, собираются отметить этот праздник. Руководит дамами молодой баянист Сергей, к которому каждая из женщин тайно питает нежные чувства. В разгар праздника всеобщий любимец заявляет, что ансамблю нужен «ребрендинг», и представляет пораженным дамам новую солистку, только что вышедшую на пенсию «молодуху»…

ПРОГУЛКА ПО ЗВЕЗДНОМУ НЕБУ

В воскресенье, 20 июня,в 14:00 пройдет «ПРОГУЛКА ПО ЗВЕЗДНОМУ НЕБУ» в томском Планетарии. В полнокупольном шоу рассказывается о созвездиях, видимых на небе в разные времена года, о созвездиях зодиакального круга, о солнечной системе и о наиболее интересных и красочных объектах космоса.