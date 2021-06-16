В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии

Нападавший применял аэрозольный пистолет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 июня на пульт централизованной охраны УВО по г. Томску поступил сигнал «Тревога – мобильный телохранитель» с одной из квартир в пер. Овражный, 17. Через 3 минуты на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Двери никто не открывал. Как рассказали "КП-Томск" сотрудники ведомства, им пришлось пригласить дочь собственницы квартиры, которая пришла с другим родственником, но они также не смогли открыть дверь своим ключом, так как она была заперта изнутри.

Через некоторое время дверь квартиры резко открылась, и из нее выбежал мужчина, который стал угрожать ножом и предметом схожим с оружием. Затем он выстрелил в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии. Мужчина двинулся в сторону второго росгвардейца и произвел еще три выстрела.

Военный был вынужден применить табельное оружие и выстрелил в область ног нападавшего, в результате чего он был задержан.

На место происшествия направили дополнительный экипаж группы задержания, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на месте оказали первую доврачебную помощь пострадавшим.

Известно, что нападавший применял аэрозольный пистолет. Задержанный мужчина 1978 года рождения, передан сотрудникам полиции.