«Мы – армия страны! Мы – армия народа!»: фоторепортаж с агитационной выставки в Томске

Тематический поезд движется через всю страну, планируя добраться до Владивостока и обратно. Фото: Ксения Высотина

Сегодня Томск впервые посетил поезд с тематической акцией «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Увидеть выставку смогли все желающие томичи с 11:00 до 16:00 на станции «Томск-I». Корреспондент «КП-Томск» сделал фоторепортаж для тех, у кого были дела поважнее.

- Для Томска прибытие этой передвижной экспозиции – важное событие. Уверен, горожане с большим интересом ознакомятся с ее экспонатами, почувствуют связь времен - от славных побед предков, защищавших наше Отечество, до успехов и достижений, которыми славятся современные Вооруженные Силы", - прокомментировал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, приветствуя организаторов и участников передвижной выставки.

И ведь действительно, томичей заинтересовала передвижная выставка. По словам нашего корреспондента, среди зрителей было очень много семей с детьми. Около фудкорта и музеев стояли огромные очереди.

В составе передвижной выставки 17 тематических вагонов, в которых расположены интерактивные экспозиции и выставки. Например, в вагоне «Дорога памяти» находились терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а в вагоне «Современная армия» рассказали о новейших достижениях всех видов и родов войск. На открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения ВС РФ.

- Это очень интересно и ново для нашего города. Мы, как только узнали о том, что такая выставка приедет, сразу решили идти всей семьей. Думаю, что детям полезно узнать историю, - поделилась с «КП-Томск» Наталья, посетительница выставки.

Напомним, что военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала еще 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Тематический поезд движется через всю страну, планируя добраться до Владивостока и обратно.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: редакция "КП".

Фото: редакция "КП".

Фото: редакция "КП".

Фото: редакция "КП".

Фото: редакция "КП".