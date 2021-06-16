Первый в Томске футбольный класс выпущен!

Главное правило этих ребят: успешен на поле – успешен в школе!

Прошел почти год с тех пор, как в новом здании средней школы № 16 на улице Береговой Детский футбольный центр «Ермак» открыл первый в Томске профильный футбольный класс для пятиклассников.

О том, чего ждали от них руководство и тренеры и насколько эти ожидания оправдались, о напряженных буднях будущих профессиональных футболистов рассказывает исполнительный директор ДФЦ «Ермак» и куратор класса Юлия Суворкова.

Трудности не пугают

- Мы давно столкнулись с серьезной проблемой: когда дети становятся постарше, примерно со среднего звена в школе, то часть из них сталкиваются с трудностями, пытаясь совместить серьезные занятия спортом и учебу. Бывает, что из-за сложностей в школе приходится бросать тренировки. Поскольку наш первый набор воспитанников как раз подходил к этому «трудному» возрасту, мы начали работать над запуском футбольного класса. Кроме того, это был следующий этап развития на пути к строительству футбольной академии. «Ермаку» просто необходимо было создать класс в среднем учебном заведении, где ребенок получает всестороннее образование. В случае если он по тем или иным причинам не станет футболистом, он станет умным, эрудированным человеком, который сможет сделать карьеру в любой другой профессиональной сфере.

- Хочу отметить, что обучение в футбольном классе проводится полностью на бюджетной основе и по полной программе средней образовательной школы, - продолжает Юлия Владимировна. - Правда, «Ермак» обеспечивает ребят транспортом (на тренировки из 16-й школы они ездят на специальном комфортабельном автобусе), канцелярскими товарами, атласами, оборудованием для школьного кабинета и так далее. Тренировки - бесплатные.

«Рабочий» день у этих мальчишек насыщенный, как ни у кого. Помимо занятий в Заозерной СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов, это еще интенсивные тренировки (6-7 раз в неделю), включая общефизическую подготовку (карате) и йогу (упражнения на растяжку).

- Вечером ребята должны отдыхать. Поэтому домашнее задание они делают в продленке, до тренировки, - говорит Юлия Суворкова. - Это, кстати, тоже способствует воспитанию командного духа. Ну а после тренировок они возвращаются домой с чувством выполненного долга. На занятия в школу ездят из самых разных районов.

География места жительства учеников футбольного класса действительно обширная и зачастую далекая от расположения школы: Басандайка, Иркутский тракт, Северск, даже Шегарка. Но расстояния и другие трудности их не пугают.

- Одному из учеников, чтобы попасть к нам, пришлось остаться на второй год, другой будет сдавать экстерном 4-й класс, - рассказывает куратор класса. - Еще один мальчик из Шегарки каждую рабочую неделю живет в Томске с родителями, на съемной квартире…

Юлия Суворкова: «Они умные, ответственные и дисциплинированные».

Успешен на поле - успешен в школе

Юлия Суворкова призналась, что в департаменте образования администрации города Томска согласились включить в общеобразовательную программу спортивный класс не сразу. В решении вопроса помог зам. мэра по социальной политике Константин Чубенко, который поверил в серьезность их намерений.

- Наши мальчишки доказали: если ты успешен на поле, ты успешен и в школе, - с гордостью продолжает она. - У ребят хорошая успеваемость, они лучшие в своей параллели, они умные, ответственные, дисциплинированные. Многие опережают программу, зная, что в какой-то момент больше времени нужно будет уделить футболу (ответственный матч, соревнования). Конечно, бывает, иные не справляются. Но тут уж и тренер, и я беремся за них всерьез: спрашиваем, зачем ты ходишь в футбольный класс? Тратишь свое время, наше, родителей? Ребята все понимают, подтягиваются. Мы верим, что у них в жизни все получится, что они вырастут хорошими и умными людьми. Кто-то в них сомневается, а мы твердо верим!

Памятка для родителей

- Фактически создание футбольного класса - это начало создания академии футбола в Томске. Я хочу, чтобы родители будущих пятиклассников, да и самых маленьких спортсменов, знали: мы будем заниматься всем этим серьезно - строить корпуса, набирать по классу каждый год, - подытоживает Юлия Суворкова. - Сегодня мы начинаем кампанию по набору в очередной 5-й класс в Заозерной школе. И класс этот ориентирован на спортивное направление. Взвесьте все за и против. Потому что родителям молодых футболистов, планируя свой отдых, придется оглядываться на календарь соревнований.