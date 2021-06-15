Бесплатная юридическая помощь в Томской области

Центральное подразделение Госюрбюро в Томске.

Бесплатная юридическая помощь гражданам России стала темой для обсуждения на недавней встрече президента России с членами Правительства. Владимир Путин поддержал министра юстиции Константина Чуйченко в том, что государство должно усилить эту работу, создав в каждом регионе Государственное юридическое бюро. В Томской области Госюрбюро существует и активно оказывает бесплатную юридическую помощь уже более 15 лет.

Кстати, в начале июня 2021 года специалисты Госюрбюро совместно со студентами Юридического института ТГУ в составе «Юридического автобуса» доехали до Тегульдетского района. Вместе со студентами-юристами с сельскими жителями работала ведущий юрисконсульт Госюрбюро по Томской области Анастасия Сергеевна Малышева.

Напомним, что сегодня ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области», наряду с другими органами и организациями, участвует в реализации важнейшей функции государства - социальной. Малообеспеченные граждане могут обращаться за бесплатной юридической помощью в Центральное структурное подразделение по адресу:

г. Томск, пл. Ленина, 14, тел. 8(3822) 510-575. Ниже размещена справочная информация о структурных подразделениях Госюрбюро, действующих в регионе:

г. Асино, ул. Партизанская, 68

Ведущий юрисконсульт - Баданина Светлана Анатольевна

Ведущий юрисконсульт - Крисецкая Елена Евгеньевна

+7 (38241) 2-36-82

************************************************************

с. Бакчар, ул. Хомутского, 54

Ведущий юрисконсульт - Немкина Ольга Александровна

+7 (38249) 2-17-24

************************************************************

п. Белый Яр, пер. Банковский, 8

Ведущий юрисконсульт - Штро Андрей Михайлович

+7 (38258) 2-12-92

************************************************************

с. Зырянское, ул. Смирнова, 14

Ведущий юрисконсульт - Кулаковский Валерий Владимирович

+7 (38243) 2-10-78

************************************************************

с. Каргасок, ул. Голещихина, 2

Ведущий юрисконсульт - Ащеулова Евгения Георгиевна

+7 (38253) 2-12-67

************************************************************

с. Кожевниково, ул. Калинина, 70/1, стр. 1а

Ведущий юрисконсульт - Горелова Надежда Леонидовна

+7 (38244) 2-21-35

************************************************************

г. Колпашево, ул. Кирова, 43

Ведущий юрисконсульт - Леонтьева Галина Емельяновна

Ведущий юрисконсульт - Соловьев Сергей Владимирович

+7 (38254) 4-23-10

************************************************************

с. Кривошеино, ул. Ленина, 16

Ведущий юрисконсульт - Мельник Ольга Ивановна

+7 (38251) 2-15-81

************************************************************

с. Мельниково, ул. Московская, 17

Ведущий юрисконсульт - Евдокимова Наталья Васильевна

+7 (38247) 2-38-37

************************************************************

с. Молчаново, ул. Димитрова, 38

Ведущий юрисконсульт - Владисенко Ирина Александровна

+7 (38256) 2-27-18

************************************************************

с. Парабель, ул. Шишкова, 14

Ведущий юрисконсульт - Баринов Сергей Владимирович

+7 (38252) 2-14-43

************************************************************

с. Подгорное, ул. Советская, 21б

Ведущий юрисконсульт - Перевозчикова Вера Александровна

+7 (38257) 2-12-19

************************************************************

г. Северск, пр. Коммунистический, 151

Ведущий юрисконсульт - Тарабан Евгений Иванович

+7 (3823) 992-165

************************************************************

г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86

Ведущий юрисконсульт - Игошева Ирина Петровна

+7 (38259) 3-87-24

************************************************************

с. Тегульдет, ул. Ленина, 156

Ведущий юрисконсульт - Малышева Анастасия Сергеевна

+7 (38246) 3-11-14