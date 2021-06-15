Бесплатная юридическая помощь в Томской области

Центральное подразделение Госюрбюро в Томске.
Бесплатная юридическая помощь гражданам России стала темой для обсуждения на недавней встрече президента России с членами Правительства. Владимир Путин поддержал министра юстиции Константина Чуйченко в том, что государство должно усилить эту работу, создав в каждом регионе Государственное юридическое бюро. В Томской области Госюрбюро существует и активно оказывает бесплатную юридическую помощь уже более 15 лет.
Кстати, в начале июня 2021 года специалисты Госюрбюро совместно со студентами Юридического института ТГУ в составе «Юридического автобуса» доехали до Тегульдетского района. Вместе со студентами-юристами с сельскими жителями работала ведущий юрисконсульт Госюрбюро по Томской области Анастасия Сергеевна Малышева.
Напомним, что сегодня ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области», наряду с другими органами и организациями, участвует в реализации важнейшей функции государства - социальной. Малообеспеченные граждане могут обращаться за бесплатной юридической помощью в Центральное структурное подразделение по адресу:
г. Томск, пл. Ленина, 14, тел. 8(3822) 510-575. Ниже размещена справочная информация о структурных подразделениях Госюрбюро, действующих в регионе:
г. Асино, ул. Партизанская, 68
Ведущий юрисконсульт - Баданина Светлана Анатольевна
Ведущий юрисконсульт - Крисецкая Елена Евгеньевна
+7 (38241) 2-36-82
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с. Бакчар, ул. Хомутского, 54
Ведущий юрисконсульт - Немкина Ольга Александровна
+7 (38249) 2-17-24
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п. Белый Яр, пер. Банковский, 8
Ведущий юрисконсульт - Штро Андрей Михайлович
+7 (38258) 2-12-92
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с. Зырянское, ул. Смирнова, 14
Ведущий юрисконсульт - Кулаковский Валерий Владимирович
+7 (38243) 2-10-78
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с. Каргасок, ул. Голещихина, 2
Ведущий юрисконсульт - Ащеулова Евгения Георгиевна
+7 (38253) 2-12-67
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с. Кожевниково, ул. Калинина, 70/1, стр. 1а
Ведущий юрисконсульт - Горелова Надежда Леонидовна
+7 (38244) 2-21-35
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г. Колпашево, ул. Кирова, 43
Ведущий юрисконсульт - Леонтьева Галина Емельяновна
Ведущий юрисконсульт - Соловьев Сергей Владимирович
+7 (38254) 4-23-10
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с. Кривошеино, ул. Ленина, 16
Ведущий юрисконсульт - Мельник Ольга Ивановна
+7 (38251) 2-15-81
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с. Мельниково, ул. Московская, 17
Ведущий юрисконсульт - Евдокимова Наталья Васильевна
+7 (38247) 2-38-37
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с. Молчаново, ул. Димитрова, 38
Ведущий юрисконсульт - Владисенко Ирина Александровна
+7 (38256) 2-27-18
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с. Парабель, ул. Шишкова, 14
Ведущий юрисконсульт - Баринов Сергей Владимирович
+7 (38252) 2-14-43
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с. Подгорное, ул. Советская, 21б
Ведущий юрисконсульт - Перевозчикова Вера Александровна
+7 (38257) 2-12-19
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г. Северск, пр. Коммунистический, 151
Ведущий юрисконсульт - Тарабан Евгений Иванович
+7 (3823) 992-165
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г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86
Ведущий юрисконсульт - Игошева Ирина Петровна
+7 (38259) 3-87-24
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с. Тегульдет, ул. Ленина, 156
Ведущий юрисконсульт - Малышева Анастасия Сергеевна
+7 (38246) 3-11-14