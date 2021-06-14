Коронавирус в Томске, актуальные новости 14 июня 2021 года: выздоровели 5, заболели 36 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 5 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 926 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 14 июня в Томской области общее число заболевших составило 33 317 человек. За сутки было выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 5 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 926, число умерших – 450 (+3 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции троих человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 18,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,1.