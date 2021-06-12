Триколор над Томском: 12 июня отмечается День России

Трехцветный российский флаг - символ мира и единства. День России отмечают сегодня все, кто проживает в нашем регионе, независимо от национальности. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томской области.

День России считается в нашем государстве одним из наиболее молодых праздников. Сначала его назвали Днем независимости по случаю того, что 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. В этот же день, только в 1991-м, состоялись выборы президента РСФСР, где победил Борис Ельцин, и 12 июня стал выходным. Государственным праздником – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ – его официально объявили в 1994 году. А с 2002-го официально отмечается День России.

Главное богатство страны – это мы!

Насколько известен и популярен в Томске сегодняшний праздник? «КП-Томск» решила узнать об этом с помощью мини-блиц-опроса прохожих на улице. Вот что нам ответили.

Алексей, студент ТГАСУ:

– Да, конечно, я знаю о Дне России. Историю его появления нам рассказывали преподаватели, но точно воспроизвести, как и почему он возник, не смогу. Кажется, по решению депутатов? Но не уверен, что это правильный ответ. Отмечать особо времени нет, буду готовить к сдаче чертеж, который нужно сделать до вторника. Или к сессии не допустят…

Валерия Максимовна и Нина Николаевна, служащие:

– День России стараемся отмечать, но не всегда получается побывать на праздничных мероприятиях, посмотреть на город в вечерних огнях. В кругу семьи в этот день в основном бываем: готовим праздничный обед, дети в гости приходят. Частенько, если погода позволяет, в июньские выходные ездим на дачу… В прошлом году и в этом, к сожалению, из-за пандемии массовые праздники запрещены. Так что ни салюта, ни гуляний не состоится.

Антон, ученик 5-го класса:

– Наша учительница объясняла, что в День России мы празднуем свободу нашей страны, а главное ее богатство – это люди!

Широка страна моя родная: это День России-2018 и томичи, которые пришли отметить его. Фото с сайта gubernator.tomsk.ru

О браках, разводах и новых томичах

Действительно, люди – основной капитал любого государства и региона. Ведь именно от числа рожденных зависит, в частности, полноценное развитие страны и ее перспективы.

О демографической ситуации в Томской области можно судить не только по количеству детей и молодежи на улицах населенных пунктов, но и, в первую очередь, по статистическим выкладкам. Как сообщает Томскстат на основе анализа записей ЗАГСа, за 29 лет численность населения региона, увы, немного уменьшилась. На 1 января 2021 года она составила 1 070,3 млн человек, тогда как на 1 января 1992-го томичей было больше на 8,3 тыс. (1 078,6 тыс.). Покинуло этот мир 4 977 человек – на 791 больше, чем в 2020 году (с января по апрель минувшего года скончалось 4 186 наших земляков).

Не радует и то, что в январе-апреле 2021 года уменьшилось число родившихся по сравнению с тем же периодом 2020-го, а количество умерших, напротив, возросло. В этом году в регионе родилось 3 029 детей, это меньше, чем в январе-апреле 2020-го, на 102 ребенка.

Таким образом, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила в 2021-м 1 948 человек; годом ранее она составляла 1 055 человек.

Что касается свадеб и разводов, в 2021 году с января по апрель было заключено 1 553 брака; за тот же период 2020-го – 1 496. При этом зарегистрировано 1 455 разводов против 1 089 в прошлом году.

Статистики приводят сравнение демографической ситуации в Томской области с данными по стране на основании расчетных показателей. Так, за январь-апрель 2021-го коэффициент рождаемости в регионе составил 8,6; по России он немного выше – 9,3. Относительно смертности ситуация в сравнении с общероссийской более благополучная: в Томской области этот коэффициент равен 14,2, по России – 15,7.

Вчера губернатор Сергей Жвачкин торжественно вручил первые в их жизни паспорта юным томичам. Фото с сайта gubernator.tomsk.ru

День России шагает по стране

Вернемся к сегодняшней дате. Официальная идея праздника: «День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны».

Праздник – это в любом случае отдых, радость, приятное времяпрепровождение. Сейчас, в период распространения COVID-19, для коллективных офлайн-мероприятий не лучшее время (в Томской области они пока под запретом). Тем не менее, можно найти немало вариантов провести День России с удовольствием и пользой.

Что нас ожидает сегодня? 12 июня традиционно проходит большой концерт в столице. В Кремле президент вручает государственные награды РФ. Вечером прогремит разноцветный салют на Красной площади. Ну а в каждом населенном пункте проходят локальные торжественные мероприятия.

В Томской области в Сети проводятся различные акции, флешмобы, творческие, кулинарные и песенные проекты. К примеру, «Гражданский экзамен» покажет, насколько жители региона сильны в знаниях об исторических достижениях, победах и героях РФ.

Проект #Великие песни Великой России позволит пользователям соцсетей записать песни о своей Родине на разных языках. Челлендж #РусскиеРифмы интересен тем, кто готов прочесть стихи или отрывки прозы из произведений отечественных классиков, записать это на видео и выложить на своей странице в соцсетях с соответствующим хештегом.

В рамках проекта «Кухни России» жители нашего многонационального региона могут поделиться рецептами блюд собственного изготовления. Акция #ОкнаРоссии – для томичей, которые украсили окна и балконы символикой Российской Федерации. Им остается лишь сделать паблик с фото- или видеопоздравлением с призывом присоединиться к этой патриотической акции.

Еще 2-3 года назад День России отмечали в Томске так. Фото tv2today\Sakalov

Солнечная ясная погода способствует прогулкам на свежем воздухе. Отдыхайте и радуйтесь наступившему лету, томичи. С праздником, с Днем России!Это лишь часть мероприятий. Еще сегодня можно получить в подарок от волонтеров бело-сине-красную ленточку; раздавать частички российского триколора будут с 13 часов на центральных улицах Томска, в Лагерном саду, возле драмтеатра, у Стелы памяти павшим в локальных войнах и Сквера студотрядов. В общей сложности добровольцы распространят в регионе 25 тысяч лент.