Коронавирус в Томске, актуальные новости 7 июня 2021 года: выздоровели 5, заболели 30 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление за сутки 5 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 851. Фото: Ксения Высотина

На 7 июня в Томской области общее число заболевших составило 33 067 человек. За сутки было выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 5 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 851, число умерших – 443 (+3 за сутки).

Коэффициент распространения инфекции равен 1,17, в коечном фонде свободно 21,7% мест. Скриншот yandex.ru/covid19

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и желудочно-кишечного тракта.

У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - сообщили в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 21,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,17.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,1.