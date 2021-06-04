«Интеллект» для предпринимательства

С профессиональным праздником стрежевских предпринимателей поздравил мэр городского округа Валерий Харахорин.

Во время пандемии COVID-19 по всей стране возросла значимость организаций, которые осуществляют в муниципалитетах поддержку малых и средних предприятий. На них возложена особая миссия - создавать условия не только для сохранения удержавшихся на плаву, но и для развития вновь образованных субъектов малого и среднего бизнеса (а в томском нефтеграде таких предприятий насчитывается 1 820).

На территории городского округа Стрежевой эту работу успешно ведет ООО «Интеллект». Ответственность на муниципальный Центр поддержки предпринимательства возложена большая, задачи перед его руководством поставлены серьезные, планы на перспективу обширные.

Сегодня в рамках программы развития МСП на территории Стрежевого специалисты центра - единственного в муниципальном образовании - организуют целый ряд мероприятий как для опытных, так и для начинающих бизнесменов.

- Наша деятельность направлена на поддержку бизнеса, на популяризацию предпринимательства и повышение предпринимательских компетенций. Государственные законы и постановления периодически корректируются, и представителям бизнес-сообщества Стрежевого важно знать обо всех свежих изменениях для успешной деятельности, - рассказывает Марина Шишелова, руководитель муниципального Центра поддержки малого бизнеса. - Например, в 2021 году нами были организованы консультации в связи с отменой ЕНВД, направленные на повышение налоговой грамотности предпринимателей города. Это мероприятие было актуально, востребовано. Перед 8 Марта во второй раз состоялся бизнес-девичник (кстати, в его рамках запланирован цикл мероприятий различной тематики), который мы организовали при активной поддержке администрации городского округа Стрежевой. Проводила тренинг Людмила Макшанова, известный коуч из Новосибирска. Всем присутствовавшим был полезен этот опыт, бизнес-тренеру задали много вопросов. Предприниматели охотно приобретают новые знания, которые потом могут пригодиться в процессе работы.

В свете изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», которые выделили социальное предпринимательство в отдельную область бизнеса, муниципальный Центр поддержки малого бизнеса провел подробную консультацию с участием 37 бизнесменов. И это дало результат. «При нашей поддержке 20 предпринимателей Стрежевого получили в текущем году статус социального предприятия. Для небольшого города это хороший показатель», - отмечает Марина Игоревна.

В День российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, муниципальный центр «Интеллект» организовал день открытых дверей, в ходе которого предприниматели могут индивидуально проконсультироваться с работниками инспекции труда (трудовые споры и жалобы не теряют своей актуальности), Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, налоговой инспекции - практически всех ведомств, выполняющих контрольно-надзорные функции.

Кроме того, отдельные представители сферы малого бизнеса получили в награду за труд возможность пройти бесплатную индивидуальную стажировку на предприятиях регионов России (выезды состоятся до конца года). Такой бонус получат те, кто наиболее эффективно работает в Стрежевом, платит налоги, создает новые рабочие места. При этом награжденные имеют право самостоятельного выбора стажировочных площадок.

- В планах на ближайшую перспективу у нас немало мероприятий: это ярмарки, бизнес-форумы, семинары, практикумы. Надеемся, что к концу года пандемия отступит, и мы с успехом реализуем намеченное, - подчеркнула Марина Шишелова.

В г. Стрежевом центр «Интеллект» можно найти по адресу: ул. Ермакова, 86 (здание БТИ).

Тел.: 8 (38259) 3-70-86 и 3-21-58; 8-913-822-59-12.