Томские школы: "коронный" выпуск - 2021

Мы собрали самые яркие моменты с последних звонков томских школ. Фото: СОШ № 50

О пандемии, казалось, не напоминало ничто. За исключением того, что родителей в этом году дистанционно отделили от выпускников. Папы и мамы либо стояли за оградой, либо, наоборот, разместились внутри школы и наблюдали за своими чадами из окон… Но настроения это отнюдь не испортило.

Фото: Виктория Савина

Но, как бы то ни было, Томск Учебный справился со всеми «организационно-пандемийными» трудностями, юные томичи предвкушают новую интересную жизнь, и никакой coronavirus им не страшен. В славящейся своим юмором СОШ № 4 имени Ивана Черных ребята на заднике сцены вообще написали фразу: «Наш коронный выпуск».

Фото: Виктория Савина

За плечами – пожалуй, самый трудный за последние десятилетия для учителей и учеников учебный год. Как заметила замдиректора по научно-методической работе СОШ № 16 Марина Мартынова, «весь этот год мы жили динамично, возможно, даже слишком динамично…». Заозерной 16-й школе в сентябре исполняется 145 лет.

"Коронный выпуск" СОШ № 4. Фото: СОШ № 4

- Последний звонок, родители в окнах,

Конец расписания дней беззаботных.

Двор школьный привычный, прости и прощай!

Все вновь повторяется, выпуск и май!

Это стихотворение директора СОШ № 4 Владимира Зятнина. Школе в этом году исполнится 136 лет.

В средней школе № 50 традиции за шестьдесят лет (юбилей – в декабре 2021-го года) не изменились: музыка сопровождала выпускников всегда. Директор школы Ирина Доброволянская пожелала выпускникам достичь поставленных целей и воплотить в жизнь все свои самые смелые мечты. Там, во дворе, на крылечке несколько лет назад была сделана надпись: «Мы ушли, но след остался…»

Фото: СОШ № 50

След, действительно, каждый год остается в сердце тысяч томских выпускников...

- Можно менять машины, квартиры, супругов, но школьный последний звонок бывает в жизни только раз…, - высказался в соцсетях бессменный директор Четвертой школы Владимир Зятнин.

Ну что ж, последние звонки отзвенели – вперед, выпускники! «Комсомолка» в Томске желает ребятам успешно сдать экзамены и найти себя в профессии.