Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 мая 2021 21:00

Коронавирус в Томске, актуальные новости 28 мая 2021 года: выздоровели 59, заболели 22 жителя региона

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 28 мая 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 746.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 746.

Фото: Ксения Высотина

На 28 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 782 человек. За сутки было выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 746, число умерших – 431.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 24,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,0. Print screen с сайта yandex.ru/covid19/stat

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,0. Print screen с сайта yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Томске 2020: последние новости