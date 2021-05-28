Коронавирус в Томске, актуальные новости 28 мая 2021 года: выздоровели 59, заболели 22 жителя региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 746. Фото: Ксения Высотина

На 28 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 782 человек. За сутки было выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 746, число умерших – 431.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 24,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,0. Print screen с сайта yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203.