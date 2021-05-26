Томский психолог поделилась советами, как поддержать ребенка перед экзаменами

Школьники часами сидят за уроками и переживают сильнейший стресс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 мая, томские девятиклассники уже сдали первый экзамен государственной итоговой аттестации по русскому языку. 27 мая состоится сдача по математике. Для одиннадцатиклассников также близится главный страх всех выпускников – ЕГЭ.

Школьники часами сидят за уроками и переживают сильнейший стресс. Учителя уверяют, что от этого экзамена зависит буквально все, а родители только подливают масла в огонь. Не удивительно, что у детей начинают сдавать нервы.

Томский психолог Анастасия Пенявская дала несколько важных советов родителям, как поддержать подростка перед экзаменами и при этом не навредить его психике.

Самое главное – не давить на детей

Устрашением занимаются и школа, и родители. Из-за этого у школьника возникает чувство тревоги и опасения. Важно чтобы родители заняли такую позицию, когда ребенок понимает: независимо от того, на какую оценку сдан экзамен, он все равно останется любимым, нужным и важным.

Было бы неплохо спросить выпускника: а нужна ли тебе моя поддержка? В чем? Возможно, вы удивитесь тому, что расскажет ваш сын или дочь, когда вы придете с простым открытым вопросом и готовностью помочь.

Урегулирование ритма сна и бодрствования

Не нужно сидеть за учебниками до двух часов ночи и пытаться усвоить огромный объем информации. Нервная система должна быть в гармонии, что поспособствует актуализации нужной информации в нужный момент. Если же она перегружена информацией, эмоциями, то на экзамене старшеклассник может не справиться. Даже если хорошо подготовлен и знает материал.

Специалисты рекомендуют всю учебу завершать до 19 часов. Делать уроки после 20 часов не стоит. У школьника в это время падает концентрация внимания и работоспособность. Он будет выполнять задания дольше обычного. Падает производительность – значит, он будет делать уроки медленно. Все это затянется до 22 часов. Эффективность у такой подготовки почти нулевая.

Не транслируйте свои переживания на детей

По словам психолога, существует две категории родителей. Первая – спокойные, они отдают ответственность за будущее самому ребенку. Вторая – это родители, которые присоединились эмоционально к своему чаду, и у них складывается ощущение, что они вместе сдают экзамены, вместе планируют будущее.

Идеальный вариант – это нечто среднее между двумя названными категориями. Предпочтительнее позиция «Я принимаю участие в жизни ребенка, но допускаю, что что-то может пойти не так».

Говорите о будущем правильно

Обсудите с выпускником, что будет, если он сдаст экзамены не так хорошо, как рассчитывал. Надо именно проговорить, а не утешать. Уже сформировалась тревожная ситуация, и утешениями вы ее точно не измените. Нужно заранее посмотреть в будущее, ведь это нужно как ребенку, так и родителям. Это создает ощущение определенности. Выпускник понимает, что никакой катастрофы не произойдет и жизнь на этом не заканчивается. У него есть еще множество вариантов, например, пойти в колледж или в другой, менее престижный вуз. Пусть этот вариант не идеальный, но он есть вполне реален и даст чувство уверенности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общение со сверстниками

Важно не лишать встреч с друзьями. Можно выделять на это один день в неделю, например, пятницу или субботу. Почему общение с друзьями необходимо? Во-первых, ребенок расслабляется. Во-вторых, он видит в своей жизни смысл, интерес. В-третьих, чувствует связь с одноклассниками – они находятся в той же ситуации, он не один. Это важнейший фактор поддержки.

Вместе дети могут посмеяться, обсудить предстоящие испытания. Если это дает дополнительный ресурс, а вы его исключите, то только усилите тревогу, оставив человека один на один с ЕГЭ. Поэтому их встречи важно сохранить.

Как бы то ни было, но к концу подготовки большинство выпускников приходит к выводу: «Я не готов, я ничего не знаю». Какой бы уровень у детей ни был, их все равно не отпускает ощущение, что они недотягивают. В такой ситуации лучше возьмите выходной или два – и просто отдохните. Погуляйте, проведите время на природе.