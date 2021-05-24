В феврале многодетная семья Зыряновых из Томского района в пожаре потеряла ребенка и жилье

На место происшествия спасатели прибыли быстро. Однако дом в Зональной Станции вспыхнул как спичка. Злой огонь не пощадил маленькую Снежану Зырянову, которая даже не успела понять, что происходит. Девятилетняя девочка крепко спала, когда начался пожар. Фото предоставлено очевидцами трагедии.

Многие томичи наверняка помнят о внезапном пожаре, который случился в поселке Зональная Станция в квартире многодетной семьи Зыряновых 2 февраля этого года. Деревянный двухквартирник в одночасье вспыхнул как спичка. Урон для его обитателей, у которых тот «черный вторник» начался как обычно, стал невосполнимым.

Трагедии ничто не предвещало

В событиях февральского утра не было предпосылок для беды. И нехорошего предчувствия у взрослых не было тоже. Отец семейства, как обычно, отправился на работу, его супруга Светлана, собрав двоих ребятишек-дошкольников, повела их в детсад. Старшая девочка, 9-летняя Снежана, еще спала, она осталась в квартире. Ничего странного в этом нет – наверняка многим папам и мамам приходилось, уходя по делам из дома, оставлять детей ненадолго одних. Да и дочка росла хорошая, была примером для младших Насти и Костика.

Вдруг позвонила соседка и взволнованно сообщила Светлане, что ее дом полыхает огнем. Как обухом по голове ударила. Ничего не понимая, женщина с колотящимся сердцем побежала обратно домой. На месте увидела густой дым, пожарные машины и растерянного мужа: он примчался раньше. Супруг разбил оконное стекло, чтобы прийти на помощь дочке, его опередили спасатели, однако взрослые, сильные люди, мало что смогли: разрушительная сила огня моментально сделала свое дело. Ребенок спал на втором уровне двухъярусной кровати и не только угорел – еще и пострадал от начавшей плавиться пластиковой потолочной плитки.

Это кровать, где спали дети, и со второго яруса которой пожарные сняли угоревшую в дыму девочку. Фото очевидцев.

Много ли надо нежной детской коже, чтобы просто пораниться, а уж когда речь идет об открытом огне, ребенка в большинстве случаев может сберечь лишь чудо. Увы, чуда не произошло. Когда пожарные на руках вынесли малышку на улицу, она была без сознания. Как рассказывали огнеборцы, сердечко Снежаны не выдержало невероятно жестокого испытания – остановилось. Ее занесли в машину, оказали первую помощь (силовики делали девочке сердечно-легочную реанимацию, пока ждали врачей) и всей душой желали, чтобы она задышала. Это удалось. Медики приехавшей скорой помощи осмотрели и забрали пострадавшую. Доставили в отделение реанимации БСМП-2. За Снежану переживал весь Томск.

Увы! Борьба врачей за хрупкую жизнь была тяжелой и, как выяснилось, неравной: площадь полученных маленькой пациенткой ожогов составляла около 40% от всей поверхности тела. Сильно были повреждены ноги девочки.

Пожарные на руках вынесли Снежану из огня и до приезда медиков делали ей искусственное дыхание. Фото очевидцев.

– Ребенок был доставлен в учреждение фактически в состоянии клинической смерти. Самое плохое в этой ситуации то, что есть явный ожог дыхательных путей, – комментируя ситуацию, сказал тогда Андрей Караваев, главный врач больницы СМП № 2.

Через сутки Снежаны не стало. Надо ли говорить, какой невыносимой тяжестью легла ее гибель на родителей.

– Она, умничка, в свои 9 лет лучше любого подростка знала, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, – голос мамы погибшей в пожаре малышки звучит глухо, слишком свежо ее горе. – Люди, знавшие мою дочь лично, не верят, что она погибла. И одноклассники не верят. Все помнят о ее доброте, о том, какая хорошая она была. Мы с ней всегда обнимали друг друга перед сном, а после занятий я расспрашивала, как прошел день, что происходило в школе. О многом разговаривали. Очень не хватает доченьки…

Когда время не лечит

Хлопоты об организации жизни заново и о малышне спасают Светлану и ее мужа. Им приходится держаться из последних сил, даже когда волком завыть хочется. Самое страшное, что время в подобных случаях не лечит. А карабкаться надо. Нужно поднимать двоих ребятишек, которые часто вспоминают о старшей сестричке. Маленький Костя все спрашивает, когда она вернется. Как объяснить ему то, что у взрослых в голове не укладывается?..

Надо решать вопрос с жильем, который очень скоро встанет перед семьей Зыряновых в полный рост. Погорельцам предоставили квартиру в Южных Воротах во временное пользование на три месяца с тем, чтобы за это время можно было что-то предпринять. «День икс» наступит 3 июня. Дело застопорилось.

Практически сразу после пожара прокуратура Томского района приступила к проверке обстоятельств дела. По предварительной информации, жилой дом является непригодным для использования; об этом в феврале 2021 года сообщал сайт облпрокуратуры. Однако пока окончательных выводов ведомством обнародовано не было.

– Насколько я знаю, комиссией еще ничего не решено. Мы с мужем бываем в Зональном. Сгоревшая квартира имеет ужасающий вид и снаружи, и внутри. Сначала там просто с потолка долго стекала вода, теперь все обвалилось. Сосед в своей квартире живет, родственники помогли ему сделать ремонт, – рассказывает Светлана Зырянова. – Вопрос о предоставлении нам другого жилья находится в компетенции районной администрации и мэрии. Как пояснил мне глава Томского района Александр Терещенко в личном разговоре, о нашей трагедии он знает, насчет жилья решают, но на сегодняшний день на очереди на квартиру мы еще даже не стоим. И, как сказали мне, жилья пока нет. Так быстро это не делается. Также мы писали заявление о том, чтобы власти признали сгоревшую квартиру непригодной для восстановления. Там действительно чинить нечего. Но 10 первых майских дней были выходными, и, естественно, данными проблемами заниматься было некому. Сегодня мы очень переживаем за то, что май подходит к концу, 3 июня необходимо освободить жилье в Южных Воротах, а мы до сих пор остаемся в подвешенном состоянии.

Жилье, которое под вопросом

Пожар уничтожил в квартире Зыряновых все: одежду, мебель, посуду. Им пришлось бы очень туго, если бы не добрые люди и не администрация Зональненского сельского поселения. Ее глава Евгения Коновалова приняла искреннее участие в судьбе семьи, с благодарностью вспоминает Светлана. Она занималась организацией похорон погибшей девочки, распорядилась выделить небольшую матпомощь пострадавшим, с ее легкой руки начался сбор одежды и всего, что необходимо на первых порах.

Младшая сестра приняла их к себе в самые страшные первые дни. Она всегда рядом. Как и свекровь, и тетя по материнской линии из Каргасокского района (мамы у самой Светланы не стало 3 года назад). Но родные тоже небогаты, помогать финансами не в состоянии. Работает один отец семейства. На руках у жены малые ребятишки. У средней, Насти, врачи во младенчестве обнаружили серьезное заболевание, девочка на инвалидности, из-за чего Светлана не может выйти на работу. Как быть? Ответ один: самим копить на квартиру, что муж с женой и стараются делать. При этом все живут на зарплату помощника обвальщика, кормят детей, покупают лекарства дочке.

Но проклятый вопрос: где перебиться до того момента, как проблему удастся решить? К сестре снова не пойдешь, там своя семья с грудничком. Конечно, никто не выгонит за дверь, свой своему поневоле брат, как говорится. Но компактная жилплощадь для двух семей мала будет.

Вот что осталось от сгоревшей квартиры Зыряновых. Совсем недавно в ней жила счастливая семья. Фото очевидцев.

Спасибо, Зыряновых поддерживают земляки. Правда, есть в нашем умном Томске и другие люди, которым только дай позлословить. В соцсетях такие особенно часто встречаются. Некоторые даже звонят по телефону и говорят чудовищные гадости…

– Когда я на своей страничке искренне поблагодарила за сочувствие всех, кто откликнулся, в Зональный нашей названой бабушке (близкой по жизни соседке) поступило много звонков. Люди говорили, что мы заигрались, слишком много просим и что на гибели старшей дочери решили сделать капитал, – с горечью говорит собеседница. – Меня обвинили в том, что оставила Снежану одну в день пожара. Зачем быть такими жестокими? Я не погулять выходила, и ребенок учился с обеда до вечера, поспать хотел, зачем его было будить в семь утра? Нам сейчас приходится с горем в люди идти. Выхода другого нет.

Снежана с мамой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Никто не знает, какие испытания готовит жизнь и что ожидает впереди. Зыряновым правда очень нужна поддержка. Не хочется думать, что администрация Томского района оставит семью с двумя детьми, один из которых имеет ограничения по здоровью, на улице. Должен найтись приемлемый вариант решения квартирного вопроса.

Томичи, которые желают поддержать людей, попавших в тяжелейшую жизненную ситуацию, могут написать Светлане Зыряновой в соцсети ВКонтакте. Супруги будут очень признательны.