Откровения жены космонавта Сергея Кудь-Сверчкова: Муж прислал смску, что летит на орбиту на полгода

«Быть замужем за космонавтом – это не про то, как быть «за каменной стеной». Это про то, как самой уметь быть «каменной стеной», - Ольга Белякова. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все мы с облегчением и гордостью выдохнули, когда экипаж корабля «Союз МС-17» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым, астронавтом NASA Кэтлин Рубинс 17 апреля 2021 года приземлился в штатном режиме в районе казахстанского города Жезказгана. Позади – 185 дней напряженной работы на МКС. А впереди у космонавтов – многомесячная реабилитация и встреча с родными.

Жену космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова Ольгу первый раз я «поймала» накануне Первомая в электричке – она возвращалась в подмосковный Королев из столицы. Позади был рабочий день, а впереди – домашние хлопоты. Мужа дома еще не было: долгожданная встреча с семьей произойдет только на следующий день, когда его ненадолго отпустят «на побывку». Потом он вернется назад, в профилакторий, продолжать восстановление после полугодового пребывания в космосе.

Это был маленький «культурный» шок: я рисовала себе жену космонавта домохозяйкой – все-таки двое маленьких детей. Но Ольга весело развенчала стереотипы. Для начала прояснив ситуацию с фамилией: она по-прежнему Белякова.

- Я Белякова, да. Мы поженились через год после института. Сергей тогда работал на РКК «Энергия», а я готовилась к загранкомандировке. Все документы были оформлены на мою девичью фамилию, и помню, я тогда с ужасом подумала: если сейчас менять паспорта, водительское удостоверение… Стоит вся эта бюрократия моего времени? С тех пор и не задумываемся об этом. Хотя фамилия Сергея - Кудь-Сверчков - действительно уникальная, второй такой нет. Ее учителя наших детей запоминают сразу. Первая часть фамилии – Кудь – она от папы Сергея, вторая, Сверчков – от Сережиной мамы.

- Ольга, вы с мужем не просто в одном вузе учились, а еще и в МГТУ имени Н.Э.Баумана. «Неженский» вуз, прямо скажем. Так вот где можно выйти замуж за космонавта?

- У меня технический склад характера, я и мыслю не совсем по-женски. А в «Бауманке» мы оба готовились стать инженерами: Сергей – в области ракетных двигателей, я - в области машиностроительных технологий. Ему в жизни всегда хотелось какого-то максимума и мне тоже. Мы оба получили красные дипломы. Мы оба были нацеленные, поэтому и нашли друг друга. «Бауманка» – это 6 лет учебы, и знать, кем муж станет впоследствии, невозможно в принципе. Сергей работал инженером, пока его не зачислили кандидатом в отряд космонавтов.

- Интересно, было у вас дома обсуждение – становиться ли главе семьи космонавтом?

- Это его решение. В отряд космонавтов он пришел в 2010 году. И только в 2020 году полетел. А до этого были годы тренировок. Если нет цели полететь в космос, зачем там работать? Цель, конечно, надо реализовывать. Я была очень рада, что все получилось.

- Это были не просто годы тренировок – это целое десятилетие труда. И какого труда! Управление самолетом с выполнением фигур высшего пилотажа, прыжки с парашютом, подъем на борт вертолета в режиме висения… Байкал, Байконур, Хьюстон… А вы – и на своей работе, и дома, с детьми. Как вы выживали?

Ольга смеется:

- Да уж, быть замужем за космонавтом – это не про то, как быть «за каменной стеной». Это про то, как самой стать «каменной стеной». Мне это ближе по духу. Мужа не было дома в общей сложности год. И этот год надо было как-то жить. Раньше мы делили все дела пополам, а тут надо было самой мобилизовывать все силы. Все у нас в семье как у всех – бывают и трудности, и недопонимание. Но кто борется, тот до конца, как Сергей, решает все вопросы.

- А случалось его отговаривать от какого-то решительного шага?

- Был у нас проект очень серьезный: на «Энергии» мы участвовали в изготовлении «корпуса стыковочного агрегата». Этот корпус из алюминия (вы, кстати, каждый раз видите, когда показывают стыковку к МКС). Во время работы Сергей периодически подходил ко мне, наблюдал за процессом. Тогда он только собирался подавать документы в отряд космонавтов. Я ему говорю: «Смотри, стенка совсем тонкая – между тобой и космосом всего несколько миллиметров. Тебе точно это нужно?» Я все-таки женщина, я где-то перестраховываюсь… А Сережа отвечает: «Вы хорошо делайте, на совесть!». То есть мои аргументы его не остановили. Вот такая вера безоговорочная у него в наших конструкторов. Он знает, что все это летает, все тысячу раз проверено, за этим стоят великие люди, работающие на космос. Я всегда в ноги кланяюсь нашим профессионалам за это.

- Вы никогда не думали, что в «космических» условиях Вам все-таки лучше было бы «работать» домохозяйкой?

- Когда Сергей мне сказал про полет уже серьезно, первой у меня была мысль: как дальше продолжить работать. Я ведь вышла из декретного отпуска, когда младшему ребенку Грише исполнилось полтора года. Да, страшно было. Но мы ведь сначала берем и делаем, а потом только узнаем, можем мы или нет. Смогли. И за это огромная благодарность нашим родителям, бабушкам и дедушкам, и няне - за профессиональную и квалифицированную помощь. Без них мы бы никак. В той ситуации я поняла главное: надо очень хорошо все организовать - и тогда все получится. И я ведь не одна такая по стране. Нас много, таких женщин. Мы боимся, но мы делаем.

Сергей Кудь-Сверчков на МКС. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- А к своему полету в составе международного экипажа Сергей Владимирович вас заранее готовил? Дескать, Оля, сядь, не волнуйся, я тебе что-то скажу…

- У нас вообще все было по-другому. Когда его утвердили в составе основного экипажа корабля «Союз МС-17», от него пришла СМС-ка: «Ну, я в космос!». Я в ответ: «Ну, давай!». Как-то так. Думаю, в такие моменты не вполне ощущаешь, что происходит, а вот ближе к старту происходит полное осознание ситуации.

- Все знают по кадрам кинохроники, что в 1961 году жена первого космонавта Валентина узнала о полете своего мужа Юрия Гагарина по радио. А что делали Вы 14 октября 2020 года?

- На работе была. Никого из родственников членов экипажа не взяли на Байконур из-за пандемии, не пустили и в ЦУП. Мы маски надели – и на работу пошли. Уже там я вместе с коллегами смотрела пуск ракеты на экране. Хорошо, что рядом были близкие мне люди. Более того, я дочку Соню, третьеклассницу, отправила в этот день в школу. Дала с собой конфеты и сладости, а ее учительнице отправила все ссылки в интернете. И они всем классом наблюдали пуск. Дети ликовали, визжали от восторга… Кроме того, в этот день и уроки немножко сорвались, так что у них был двойной праздник!

- Когда космонавтам устраивают сеансы связи с семьей, что вы обычно обсуждаете?

- Мы имеем возможность общаться посредством видеоконференции полчаса 1 раз в неделю. Стараемся всячески поднимать нашему папе боевой дух. Какой смысл навешивать на Сергея те проблемы, которые у меня есть в данный момент? Ему в открытый космос выходить… Когда отключимся - я пойду вытру пол, если машинка стиральная потекла, поменяю лампочки, если они перегорели. Но какие-то важные вопросы обязательно обсуждаем. И когда дети, бывает, хулиганят, я ему тоже рассказываю, это нормально. В любом случае ребятам там, на станции, важно чувствовать причастность к своей семье. Они хоть и вдали от дома, но всегда имеют возможность сказать свое веское слово.

- Сергей Кудь-Сверчков – очень разносторонняя личность. Он, помимо всего прочего, спортсмен, любитель горных восхождений. Вы его после многомесячных тренировок еще и в горы отпускаете?

- Я понимаю, что ему это важно и нужно. Но каким он вчера вернулся домой… Как он соскучился! Дай Бог каждой женщине такое испытать. И самой надо иногда уходить, предоставив мужу дома свободу действий. Я вот сейчас из дома отлучилась, сказав своим: «У меня Томск на связи». А сама знаю: сейчас Сережа взялся практически за все дела сразу.

Ольга Белякова с дочкой Соней. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Как ваши дети воспринимают тот факт, что их отец - космонавт?

- Соня, конечно, как более взрослая, понимает, что имеет возможность гордиться папой. Переживает за него. А для трехлетнего Гриши космос - это сказка. Когда папа появляется на экране компьютера во время семейных видеоконференций - он там висит, плавает, как рыба, сын не понимает, почему он здесь, на Земле, не может повторить эти трюки? Поэтому приходится брать его, переворачивать вверх ногами, устраивать «невесомость»… Нам детские эмоции недоступны. Но они доступны Сереже! Когда он прилетел на МКС, и произошла стыковка, и уже открылись люки… И вот он вплывает медленно на станцию… И мы видим, что ему дана капелька этого абсолютного счастья. Именно эту эмоцию – чисто детскую - я считываю с его лица. И это такое счастье…