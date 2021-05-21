Коронавирус в Томске, актуальные новости 21 мая 2021 года: выздоровели 35, заболели 23 жителя региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 35 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 537 человек.

На 21 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 615 человек. За сутки было выявлено 23 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 35 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 537, число умерших – 422.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 24,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

В коечном фонде свободно 24,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 мая. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.

Борьба с пандемией коронавируса продолжается. На днях в респираторные госпитали Томска поступил препарат для лечения среднетяжелой формы COVID-19, сообщил сегодня оперативный штаб Томской области. Это 500 упаковок отечественного биотехнологического препарата «Артлегиа». Препарат разработан группой компаний "Р-Фарм" и входит во временные методические рекомендации Минздрава России по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он передан в Томск в рамках благотворительной акции.

«Препарат «Артлегиа» используется для предотвращения цитокинового шторма. В наших госпиталях его начали применять в июле прошлого года и он доказал свою эффективность», – в частности, отметила председатель комитета лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.