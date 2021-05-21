«Детства последний звонок»: в Томске прошло региональное родительское собрание

Родители могут посетить мероприятие, но они обязаны соблюдать санитарные нормы и правила, которые, в том числе, подразумевают наличие определенного количества людей в помещении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе в общеобразовательных учебных заведениях для выпускников прозвенит последний звонок, а следом за ним начнутся экзамены на аттестат зрелости. О том, как организовать праздничные мероприятия в условиях продолжающейся пандемии, в прямом эфире рассказала Ирина Грабцевич, начальник департамента общего образования Томской области.

Сколько гостей можно пригласить?

Праздник последнего звонка, выпускной бал в детсаду и школе бывают в жизни каждого лишь однажды. Поэтому и родителям, и детям хочется, чтобы эти важные события прошли радостно, ярко. Однако в условиях пандемии COVID-19 планы на массовые мероприятия были откорректированы требованиями к санитарно-эпидемиологической безопасности.

Могут ли родители присутствовать на выпускном в детском саду? По словам Ирины Грабцевич, департамент общего образования сегодня руководствуется постановлением главы Роспотребнадзора, где в принципе нет запрета на присутствие родителей на праздниках в детсадах и школах. Но по санитарным нормам, которые регламентируют деятельность образовательных организаций, подобные торжества можно проводить строго в рамках отдельно взятой группы или класса. Родители могут посетить мероприятие, но они обязаны соблюдать санитарные нормы и правила, которые, в том числе, подразумевают наличие определенного количества людей в помещении.

– Мы предложили ограничить число приглашенных до одного человека от каждой семьи: в томских детсадах нет помещений, где бы могли обеспечить санитарные нормы и места всем желающим. Кроме того, должны соблюдаться все нормы и правила, введенные в детских садах и школах: например, термометрия, ношение масок (они должны закрывать нос и подбородок). В каждой образовательном учреждении по нашему распоряжению будет назначен дежурный, который станет следить за соблюдением противоэпидемических мер. Также обязательна обработка рук антисептиком. Рассадка по местам должна быть осуществлено либо зигзагообразно, либо в том положении, которое позволяет обеспечить социальную дистанцию, – сказала И. Грабцевич.

Когда проводить выпускные торжества?

Вопрос по проведению последних школьных звонков и выпускных вечеров также был задан главе департамента одним из первых:

– Нормы и правила предписывают нам организацию таких торжеств в любых форматах с групповой или классной изоляцией. Последний звонок – массовое мероприятие, которое предполагает присутствие всех выпускников в одном месте, что запрещено действующими санитарными нормами и правилами. Предложено провести последние звонки в онлайн-режиме либо по формату 1 сентября 2020 года: обязательно на улице, с групповой изоляцией между классами, родители могут присутствовать при соблюдении масочного режима, – пояснила она.

Можно ли провести последний звонок в субботу, 22 мая? Да, это право школы – определять день недели для праздника. На региональном уровне рекомендовали выбрать для этого 26 мая, среду, поскольку 24 и 25 мая начинаются экзамены в школах у 9-классников, а следующий экзамен у них запланирован на 28-е. Соответственно, 27 мая будет день на то, чтобы отдохнуть и подготовиться к нему. Но каждая школа вправе самостоятельно решать, когда проводить последний звонок.

Могут ли учреждения образования допустить на праздник фотографа или видеооператора? Ирина Грабцевич объяснила:

– В правилах Роспотребнадзора это не прописано. Наши рекомендации – допускать как можно меньше посторонних лиц. На Новый год санврачи акцентировали внимание на том, чтобы не приглашать ни в школы, ни в детсады сторонних организаторов елок и аниматоров. Здесь, конечно, речь об одном человеке, который будет вести видео- или фотосъемку, но все должно быть просчитано с учетом наполняемости зала в каждом конкретном учреждении. Обязательное условие – наличие у гостя отрицательного теста на коронавирус.