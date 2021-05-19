На месторождениях Сибири начали строить дороги из экологичного геотекстиля

Фото: vostok.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть-Восток» при обустройстве дорог на удаленных месторождениях в заболоченной местности внедряет современные геосинтетические материалы. Экологичный геотекстиль в 2,5 раза ускорит создание проездов, повысит их долговечность и позволит отказаться от использования древесины.

Эксперты отмечают, что построенные из современных материалов дороги придут на смену лежневкам - временным лесным проездам из уложенных в ряд стволов деревьев, которые традиционно использовались на заболоченных участках и межпромысловых проездах. Новый подход подразумевает создание проезжей части из высокопрочного текстильного полотна, укладываемого на фундамент из земляного грунта и георешетки. Такая конструкция обеспечивает долговечность дорог и возможность их эксплуатации даже в условиях осенне-весенней распутицы.

«Мы постоянно находимся в поиске технологических решений, способствующих минимизации риска негативного воздействия на окружающую среду, - пояснил Александр Хохлов, заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по капитальному строительству. - Новое поколение безопасных материалов при строительстве дорог позволяет нам не только сохранять леса, но и реализовывать высокотехнологичные нефтедобывающие проекты в гармонии с экосистемой Томской области».

Пилотные участки из геосинтетического полотна общей протяженностью более полукилометра были обустроены на Арчинском месторождении в Парабельском районе Томской области. Испытания продолжались подтвердили эффективность материалов, их надежность и устойчивость к длительному воздействию воды. Экономический эффект от внедрения геотекстиля может составить до 5 миллионов рублей на километр дороги.

Геосинтетики содержат в себе искусственные волокна полиамидных, смесовых, полиэфирных и полипропиленовых тканей, а также долю натурального сырья. Такой состав делает их абсолютно безопасными как для человека, так и для окружающей среды. Это связано с тем, что они не создают токсических испарений, не вызывают аллергических реакций, а также не разлагаются и не попадают в почву и растения. В отличие от металлических или бетонных конструкций, конструкции с применением геосинтетики не создают каких-либо минеральных отложений, а значит, являются более приоритетными с точки зрения экологической безопасности.

В перспективе технология, используемая при обустройстве как межпромысловых дорог, так и проездов на месторождениях на подтопляемых территориях, может быть тиражирована на другие промышленные предприятия.