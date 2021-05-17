Коронавирус в Томске, актуальные новости 17 мая 2021 года: выздоровели 10, заболели 24 жителя региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 10 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 458 пациентов респираторных госпиталей.

На 17 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 517 человек. За сутки было выявлено 24 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 10 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 458, число умерших – 422 (+5 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующих хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, туберкулез, онкология и другие, - рассказали в оперштабе. - У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,06.

В коечном фонде свободно 22 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,06.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 мая. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202.