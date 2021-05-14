Коронавирус в Томске, актуальные новости 14 мая 2021 года: выздоровел31, заболели 23 жителя региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 31 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 398.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: сахарный диабет и гипертония, также в анамнезе умерших есть болезни сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, болезни ЖКТ и онкология, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс - синдромом.На 10 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 446 человек. За сутки было выявлено 23 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 31 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 398, число умерших – 417.

В коечном фонде свободно 24,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 24,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 мая. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.