"Ночь в музее 2021", премьеры спектаклей и выставки: куда сходить в выходные в Томске 15-16 мая

Фото: Ксения Высотина

«СТРАШНЫЕ СИБИРСКИЕ СНЫ»

14 мая, в 17.00 Томский областной художественный музей приглашает томичей на открытие выставки работ яркой представительницы современного искусства Наташи Юдиной.

- В Сибири очень трудно выжить. Поэтому искусство в Сибири требует утепления. Его нужно заворачивать в шерсть, кутать в шкуры, утеплять мехом, – убеждена художница.

В экспозиции - более 50 работ, выполненных в техниках рисунка и декоративно-прикладного творчества, скульптуры из натуральных материалов. Вниманию посетителей представлены такие широко известные произведения автора, как вязаный на спицах портрет Гагарина, скульптура из норковой шкуры «Венера в мехах», «Ленин в зимнем уборе» (голова вождя пролетариата из белого меха), «Медвежья Земля» (глобус из медвежьей шкуры) и многие другие.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ 2021»

Музей истории Томска на Воскресенской горе

15 мая, в субботу, Музей истории Томска на Воскресенской горе традиционно станет одной из ключевых площадок в ежегодной «Ночи музеев». Для гостей будет предложена интересная программа с 19.00 до 23.00.

В программе знакомство с уникальными экспонатами, найденными во время раскопок на Воскресенской горе, изучение томской истории при помощи старинных фотографий и лупы, исторические игры и загадки, а также настоящий советский «квартирник» и выставка о пионерском прошлом.

Гостей мероприятия ждут необычные фотозоны, реквизит и костюмы для создания необычных снимков.

Музей деревянного зодчества

15 мая, с 15:00 до 21:00 отдел Томского областного художественного музея «Музей деревянного зодчества» приглашает гостей для участия в акции «Ночь музеев 2021», которая в этом году проходит под девизом «Больше, чем музей!».

Посетителей ждет свободное посещение постоянной экспозиции, экскурсии по выставкам, мастер-классы «Основы резьбы по дереву» и «Рисуем сказку» и даже диспут на тему «Книги против гаджетов»!

Программа мероприятий:

Постоянная экспозиция (1-2 этаж, кроме зала 1.9 и лектория). Вход свободный.

Сеансы посещения:

15:00; 16.00; 17.00 - свободный осмотр

18.00 - «Дух места – Андрей Крячков» - экскурсия с Анной Логиновой по залу «Модерн»

19.00 - экскурсия «Дом Крячкова»

20.00 - свободный осмотр

С 15.00 до 17.00 в зале плотницких инструментов гостей ждет мастер Лидия Кудинова на мастер-класс по основам резьбы по дереву. Оплата мастеру за материалы 100 руб.

Выставка «Под шелест страниц»

Сеансы посещения:

15.00 - свободный осмотр

16.00 - экскурсия «Мир книг»

17.00; 18.00; 19.00; 20.00 - свободный осмотр

Количество посетителей на каждый сеанс – не более 15 чел. Стоимость посещения выставки - 50 и 100 руб.

Творческая гостиная

16.30-17.30 Продолжение диспута по конференции «Книги против гаджетов». Вход свободный

17.30-18.30 Мастер-класс «Рисуем сказку». Стоимость 100 руб.

Томский областной краеведческий музей

15 мая, томичей приглашают на самую настоящую НОЧЬ В МУЗЕЕ, которая состоится в эту субботу в Томском областном краеведческом музее.

18.00 – 21:30 музыкально-развлекательная программа во дворе Краеведческого музея (диджей, викторина с призами, свежезаваренный кофе).

19:00 – 20:15 авторская экскурсия «При свете дня» Татьяны Назаренко по улицам вокруг Новособорной площади + фотограф Елена Афанасьева («Академия фотографии»). Цена билета 500 рублей.

20:30 – 21:45 авторская экскурсия «Магия сумерек» Марины Лоскутовой по Новособорной площади + фотограф Елена Афанасьева («Академия фотографии»). Организованная группа не более 15 человек. Цена билета 500 рублей.

19:00 – 23:00 ознакомительные экскурсии по выставкам из фондов музея. Продолжительность экскурсии составляет 45 минут, начало – каждые 15 минут. Цена билета 300 рублей для всех категорий. При одновременной покупке от 2-х билетов действует скидка 10%.

Ночная программа

0:00 – 00:30 приветственный кофе-дринк и дегустация авторских сыров;

00:30 – 02:30 авторская экскурсия Татьяны Назаренко и Марины Лоскутовой по выставкам первого этажа «Верю не верю. Легенды или факты». Полуторачасовая экскурсия при свечах с перерывом на чаепитие из самовара в музейном саду;

02:30 – 03:00 кофе-пауза с дегустацией оригинальных сладостей;

03:00 – 04:30 авторская экскурсия Татьяны Назаренко и Марины Лоскутовой «В гостях у господина Асташева» с перерывом на авторский чай;

• экскурсия по старому зданию с посещением фондохранилища, выставки антикварной мебели;

• посещение комнаты, где обитает приведение усадьбы Асташевых;

• уникальное зеркало со звездным небом;

04.30 – 06:00 разговор за чашкой кофе. Настольные игры.

06:00 отъезд участников;

Количество участников ночной программы – всего 10 человек! Стоимость билета – 5000 рублей.

Музей начала наук «Точка гравитации»

15 мая, музей науки и техники откроет двери в 18:00 и проведет 4 сеанса:

в 18:00, в 19:00 в 20:00 и в 21:00. Каждый посетитель поучаствует в беспроигрышной лотерее и получит свою порцию сладкого.

А поскольку 2021 год объявлен годом науки и технологии, на площади музея будет четыре различных мастер-класса:

Будете химичить с чаем и измерять ph растворов, знакомиться с различными индикаторами и проводить опыты с поверхностным натяжением;

На технологическом мастер-классе вы научитесь делать геликоптер Миля и летающий волчок-пропеллер из подручных материалов;

Еще поговорите о соседних планетах и узнаете свой вес на них. Ну и попробуете создать модель космической ракеты;

На мастер-классе по оптике выясните, почему возникают оптические иллюзии. Также вы узнаете, какие оптические приборы помогают нам изучать мир, проведете опыты и сами создадите анаморфную открытку.

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

15 мая музей открывает свои двери в 20:00. Главным событием ночи станет читка пьесы Виктора Нилова «Однолюб Смоктуновский» с показом ряда сцен из спектакля.

Помимо этого, посетителям будет предоставлена возможность познакомиться с постоянной экспозицией музея.

Томский планетарий

15 мая, начало Ночи музеев и Международного дня астрономии в 20:30.

В программе:

20:30. Показ фильма «Неистовая Вселенная» в «Звездном зале» планетария;

21:00. Выход с телескопом на Набережную реки Томи.

Вход свободный!

«Трям! Здравствуйте!»

В воскресенье, 16 мая, в 12.00, маленьких томичей приглашает томский драматический театр на сказку «Трям! Здравствуйте!». История о том, как Медвежонок подарил своим друзьям Ежику и Зайцу целую страну – Тилимилитрямдию, которую он целую ночь выдумывал.

«Любовь на разных языках»

В воскресенье, 16 мая, в 19.00 театр «Версия» приглашает томичей на спектакль «Любовь на разных языках». История о вечном противостоянии, приправленном национальным колоритом, темпераментом и бытовыми условиями.