Школьные стрелки: как уберечь ребенка от трагедии, рассказывает томский психолог

Отголоски трагедии, произошедшей в Казани 11 мая, не стихнут, наверное, уже никогда. Особенно для тех, кого коснулось самое страшное – потеря.

11 мая в Казани произошла страшная трагедия - один из бывших учащихся гимназии № 175 открыл стрельбу в учебном заведении. По словам очевидцев, были слышны еще и взрывы. Погибли семь детей и учительница. Не менее 16 человек ранены и доставлены в больницы.

Этот случай стал поводом, чтобы говорить о том, как устроена система безопасности в школах и насколько она эффективна. Накануне губернатор Томской области поручил провести внеплановые проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных организациях. Власти сейчас сосредоточились на контроле за видеонаблюдением, на системах безопасности в школах, но ведь проблема кроется намного глубже.

Мы поговорили с томским детским и семейным психологом Игорем Щелиным о том, что нужно делать, чтобы избежать повторения трагедии в Казани.

Почему школьные стрелки берутся за оружие?

- Многие говорят сейчас про Интернет, школу, семью, личность подростка и какие-то его заболевания. Всегда нужно помнить, что не существует линейной зависимости между действиями, которые мы видели, и каким-то конкретным фактором. Мы столкнулись со сложной формой социального поведения, которая включает в себя различные психологические причины. Это может быть связано и с государственной политикой, средствами массовой информации, модой, школьными, семейными проблемами, индивидуально-психологическими особенностями молодого человека, - рассказывает психолог.

По мнению специалиста, ребенок не может просто так взять оружие и начать стрелять в окружающих. Нестабильной психики для этого недостаточно: необходимо совпадение многих факторов. Подросток может чувствовать себя аутсайдером в классном коллективе, в кругу сверстников, иметь дисгармоничные отношения с родителями и многое другое.

Почему объектом нападения становится именно школа?

Учебные заведения становятся естественной мишенью, потому что многие подростки именно там сталкиваются с самыми задевающими и болезненными оскорблениями.

- Обратите внимание, подростки с оружием идут не в первую попавшую школу, а в свою. Значит, за этим стоит какая-то причина, - рассуждает психолог. - Почему именно туда? Очевидно, там у них были проблемы когда-то, и таким способом они пытаются их решить. К нам часто обращаются родители, у которых дети потеряли интерес к учебе, у них снижается успеваемость, отмечаются эмоциональные и поведенческие проблемы. В нашей беседе с подростком нередко выясняется, что он подвергается физическому и психологическому насилию в классе. Каждый классный коллектив имеет свою структуру: есть лидеры, основная масса и есть аутсайдеры, которых не принимают. Их могут не замечать, бывает, что за счет них другие подростки самоутверждаются, оскорбляют и унижают таких «изгоев». Обратите внимание на психологический портрет: тихий, спокойный, незаметный и т.д.

Игорь Владимирович не скрывает, что на его приемах подростки иногда просто рыдают. Ведь в этом возрасте им особенно важно находиться в группе и быть принятым.

- Подросток находиться в очень тяжелом состоянии фрустрации. А что может быть дальше? Кто - то может проявлять аутоагрессию и себя порезать, а кто-то пойдет в ответ - резать других и стрелять. Все зависит от индивидуальных психологических особенностей, - добавил он.

Подросток может чувствовать себя "лузером" во всех сферах сразу: образовании, отношениях с родителями, близкими, друзьями и противоположным полом.

Интернет доступнее, чем родители

- Когда я работаю с подростками, постоянно возникает недоумение. В течении 15-20 минут я узнаю все о жизни этих ребят, об их проблемах, переживаниях. А родители этого не знают. Интересно, что у нас нет каких-то специальных приемов, мы говорим простыми словами. Может, родители просто эти вопросы не задают? - продолжает психолог. - Возможно, в семье не выстроены доверительные отношения или же идет обычное игнорирование подростковых проблем со стороны взрослых. Даже если учителя заметят, что подросток является аутсайдером в коллективе сверстников, то неизвестно, предпримут ли они какие-то меры, направленные на оптимизацию межличностных отношений, на включение подростка в коллектив сверстников. И дома снова то же самое – «игнор». Ребенок идет искать ответы и решение проблем в Сети. С родителями не всегда получается по душам общаться, а Интернет открыл – и, кажется, нашел «ответ» на любой вопрос.

Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний подросток на допросе заявил, что отказался от своих родителей и они это знают. По его словам, он стал ненавидеть всех людей.

«Раньше школа не только учила, но и воспитывала!»

Складывается впечатление, что процесс воспитания из наших школ просто ушел. Сейчас все нацелено на то, чтобы ребенок хорошо сдал ЕГЭ, ОГЭ, а где живое общение? Современным подросткам намного тяжелее, поскольку на них обрушивается большой поток информации. Детям тяжело в нем ориентироваться, анализировать и сделать правильные выводы. Если со стороны школы, семьи идет такая «глухота», то где ему получать ответы? Конечно, в Интернете либо от сверстников.

- Мы должны играть на их поле. Знать их интересы, проблемы, угрозы, которые несет для них окружающий мир. А пока так получается, что мы отстаем от них лет на 5-6. Нам нужно повернуться лицом к современным подросткам, - считает Щелин.

По мнению психолога, обязательно нужно найти занятие, в котором подросток будет преуспевать. Для этого школы должны проводить семинары, на которых детям рассказывают, как раскрыть свои таланты, классные часы, где общение идет в неформальной обстановке.

Все учащиеся, а не только те, которые относятся к группам риска, должны получать в школе больше знаний о социальных взаимодействиях. Например, их следует учить эмпатии и мирным способам разрешения конфликтов.

Родителям и педагогам нужно дать информацию по внешним признакам расстройств, депрессий и зависимого поведения. Кроме того, роль учителя не должна ограничиваться только предоставлением образовательных услуг: педагоги должны устанавливать дружеские отношения с учениками, быть для них доверенными лицами.

И, конечно, нельзя закрывать глаза на травлю в коллективах. С этой проблемой нужна комплексная и честная работа.