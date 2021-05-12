Сезон тазиков открыт: когда в Томске отключат горячую воду?

Во вторник, 11 мая, в Томске завершился отопительный сезон. Фото: Олег УКЛАДОВ

График отключения горячего водоснабжения в Томске в период проведения летней ремонтной кампании 2021 года опубликован на портале «Активный житель». Ремонт на теплосетях стартует сегодня, 12 мая.

Обычно график отключения горячей воды публиковался на сайте администрации Томска. Но в этом году информацию разместили на портале «Активный житель». Для этого можно зайти на сайт администрации города и нажать на баннер, после чего вы перейдете на нужный сайт с интерактивной картой. Узнать дату отключения горячей воды в вашем доме можно, приблизив карту с адресами и нажав на нужный дом. Обратите внимание, что сайт долго подгружает информацию, поэтому наберитесь терпения. Помимо этого, уточнить сроки планового отключения горячей воды томичи могут и в своих жилищных организациях.

В «ТомскРТС» также сообщили, что первой будет отремонтирована тепломагистраль № 2. От нее запитаны дома по проспектам Комсомольский и Фрунзе, улицам Алтайская, Лебедева и Степана Разина, Читинская, переулкам Путевой, Новый и Мариинский.

Добавим, что во вторник, 11 мая, в Томске завершился отопительный сезон.