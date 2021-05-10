Коронавирус в Томске, актуальные новости 10 мая 2021 года: выздоровели 8, заболели 24 жителя региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 8 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 315 человек.

На 10 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 358 человек. За сутки было выявлено 24 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 8 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 315, число умерших – 411.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 18,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

В коечном фонде региона свободно 18,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 мая. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,1.