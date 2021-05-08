Коронавирус в Томске, последние новости 8 мая 2021 года: выздоровел 21 пациент, заболел 21 житель региона

В связи со стабилизацией обстановки по распространению коронавируса, закрываются респираторные госпитали в медорганизациях региона. Так, по информации оперштаба, госпиталь для больных COVID-19 прекращает работу в горбольнице № 3.

На утро 8 мая в Томской области общее число заболевших составило 32 286 человек. За сутки был выявлен 21 новый случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 21 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 275, число умерших – 407.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 мая. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В связи со стабилизацией обстановки по распространению коронавируса, закрываются респираторные госпитали в медорганизациях региона. Так, по информации оперштаба, госпиталь для больных COVID-19 прекращает работу в горбольнице № 3. В обычном режиме уже заработало инфекционное отделение, а с 11 мая после заключительной дезинфекции к деятельности по профилю вернется пульмонологическое отделение учреждения. Лор-отделение больницы перестало принимать пациентов с COVID-19 еще в январе 2021 года.

Напомним, инфекционное отделение горбольницы № 3 было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. Всего здесь было развернуто 185 коек для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За это время медицинскую помощь получили 3 422 пациента, в работе было задействовано более 100 сотрудников.

Добавим, сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек, свободных из них 175. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.