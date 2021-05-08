Награда нашла своего героя: томскому ветерану вручили медаль, которую он ждал 76 лет

Июнь Черных прошел очень длинный военный путь. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Наступающий праздник Победы стал вдвойне торжественным для фронтовика из Зырянского района. Ветерану Июнию Кирилловичу Черных вручили медаль «За отвагу», которой он удостоился в далеком 1944-м. Тогда награда не была вручена - знак отличия затерялся, когда молодой гвардии красноармеец был отправлен в военный госпиталь. Лишь спустя 76 лет справедливость удалось восстановить.

Впервые дочь Валентина Июньевна и внуки узнали о том, что их отец и дедушка имеет медаль «За отвагу», шесть лет назад, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Родные Июния Кирилловича неоднократно обращались в Зырянский районный военкомат и областной военный комиссариат, но эти обращения результата не дали. Год назад они решили обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Томской области. Общественники на протяжении года занимались поисками, которые не прошли даром.

Он до последнего не верил…

Торжественная церемония состоялась 30 апреля. В здании администрации Зырянского района собрались не только родственники Июния Черных, но и жители села пришли разделить с ветераном этот праздничный день. По видеосвязи командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин зачитал приказ о награждении ветерана:

«Приказом по 975-му стрелковому полку 270-й стрелковой Демидовской Краснознаменной дивизии 6-й гвардейской армии № 44 от 2 сентября 1944 года минометчик 2-й минометной роты красноармеец Черных Июнь Кириллович был награжден медалью «За отвагу» за то, что в период наступления полка всегда смело и энергично работал заряжающим, отлично поддерживал огнем наступающих стрелков. При обстреле огневой позиции противника служил образцом смелого воина. Спокойно выполнял боевые приказы командиров».

Ветеран был очень взволнован. По правде сказать, он до последнего не верил, что медаль прибудет в Томскую область и будет ему вручена спустя столько десятилетий. Ведь когда он был ею награжден, ему было 19 лет, а в июне 2021-го исполнится 96.

- После стольких лет поисков историческая справедливость восстановлена. Мы очень тронуты, гордимся нашим папой, дедушкой и рады, что медаль

нашлась! Огромную благодарность выражаем за это Общероссийскому народному фронту и активисту ОНФ Александру Панычу. Без них этого могло и не случиться, - поделилась эмоциями дочь ветерана Валентина Июньевна.

«Эх, путь-дорожка фронтовая!»

Июнь Черных прошел очень длинный военный путь. Сражался как с немецко-фашистскими захватчиками на западном фронте, так и с японскими милитаристами на восточном. Ветеран имеет многочисленные боевые и трудовые награды, среди которых ордена Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и две медали «За отвагу».

Во время Великой Отечественной воевал подо Ржевом, прошел с боями Смоленщину, освобождал Белоруссию и Прибалтику. Под городом Шауляем в Литве был ранен.

Приказ о награждении был опубликован 2 сентября 1944 года, когда красноармеец Черных находился на излечении в госпитале. Эта медаль стала для солдата первой военной наградой, поэтому она ему особо дорога. Второй раз медалью «За отвагу» фронтовик был награжден за участие в боях уже с японскими захватчиками на Дальнем Востоке. К счастью, этот знак солдатской доблести не затерялся во времени.