Как в Томске пройдет День Победы в Великой Отечественной войне

Мы помним, мы гордимся солдатами-победителями

В Томской области власти решили скорректировать мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сделано это из-за продолжающейся пандемии коронавируса, чтобы не допустить новых массовых заражений. Подробности сообщили сайты администрации региона и мэрии областного центра.

Губернатор свое решение о праздновании 9 мая в регионе принял...

Губернатор принял решение

Ранее, в конце прошлого года, областной организационный комитет «Победа» озвучивал свои многочисленные планы. Однако в конце апреля текущего года губернатор Сергей Жвачкин решил их скорректировать, отметив, что в регионе 9 мая пройдут «праздничные мероприятия, не связанные с массовым скоплением граждан». Он призвал всех воздержаться от проведения в День Победы парада и масштабных массовых шествий. Сергей Жвачкин: «Пока мы не завершим массовую вакцинацию, будем сохранять режим ограничений, потому что наша главная задача – сберечь жизни и здоровье людей». В Томске на данный момент проживают 96 участников войны, 33 жителя блокадного Ленинграда, 34 бывших узника концлагерей и 1 683 труженика тыла.

Второй год шествие "Бессмертный полк" остается виртуальным

«Бессмертный полк» остается виртуальным

Как известно, именно в Томске в 2012 году родилось поистине народное движение «Бессмертный полк». Как отметил губернатор, 9 мая каждый томич сможет cам пройти по главной улице города с портретом своего героя из «Бессмертного полка» к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду – возложить цветы к Вечному огню, почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу Победу. В этот день с восьми часов утра до трех часов дня проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада будет перекрыт для автомобильного движения и открыт для пешеходов.

Как и в прошлом году, акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Прием заявок на участие в онлайн-шествии проходит на сайте https://2021.polkrf.ru и в социальных сетях проекта «ВКонтакте» и «Одноклассники» и продлится до 7 мая. Все участники будут заранее оповещены о времени прохождения своего героя в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Проект будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени.

Кроме того, 9 мая для жителей Томска будут работать уличные выставки, пройдет показ фильмов о войне. Информацию о салюте в День Победы власти пока не подтвердили.

"Георгиевская ленточка" - символ воинского героизма и Великой Победы

О великом событии напомнит «Георгиевская ленточка»

В День Победы традиционная всероссийская акция «Георгиевская ленточка» будет проходить в Томске с 11.00 в Лагерном саду, у Облсовпрофа, на площади Ново-Соборной, у торгового центра «999» (перекресток пр. Ленина и ул. Учебной) и около ТЭМЗ (перекресток пр. Ленина и ул. Усова). Напомним, что акция стартовала 27 апреля во всех регионах России и в Томской области. Она приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ее ключевым событием является вручение символа воинской славы – Георгиевской ленты, которую носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей, ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, что 9 мая любой томич может направиться в центр города с портретом своего предка-героя Великой Отечественной войны и отдать дань памяти победителям.