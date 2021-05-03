Обуздайте поллиноз, научитесь жить без слез!

Далеко не все из нас в состоянии наслаждаться радостями весны: это время года - раздолье для аллергии и авитаминоза. Фото: Анна МАРТЫНОВА

Далеко не все из нас в состоянии наслаждаться радостями весны: это время года - раздолье для аллергии и авитаминоза. Где искать потерянные зимой витамины? Почему цветочная пыльца может быть опасна, и причастны ли к этому особенности иммунитета? Данные и многие другие вопросы не теряют своей актуальности для людей, которые боятся открыть дома форточку во время цветения деревьев и трав, быстро теряют запас энергии, часто простужаются.

Недуг не отступит, если бороться с ним вслепую

Сегодня аллергический поллиноз - беда многих. Медики утверждают, что гиперчувствительность иммунной системы к пыльце растений является сезонной аллергической реакцией. Но как распознать, что именно в этом дело? Ведь и при ОРВИ, и при заражении коронавирусом имеет место слезоточивость, светобоязнь, сухой кашель с одышкой или удушьем.

Правильная диагностика - ключ к лечению поллиноза. Для аллергии весной или летом характерны выделения из носа; ощущение зуда в носу, частое чихание; жжение в полости носа; отек слизистой оболочки носа с затруднением носового дыхания; покраснение и отек слизистой оболочки век вплоть до их закрывания; слезотечение. Но вот температуры у человека нет, как это обычно бывает при простуде, однако самочувствие ужасное.

Выход - обратиться к врачу-аллергологу (иммунологу). Диагностика поллиноза включает проведение кожных аллергологических тестов и развернутой иммунограммы. На их основании специалист назначит соответствующую терапию острого периода, проведение противорецидивного лечения и аллергенспецифическую иммунотерапию.

Аллергический ринит - воспалительное заболевание также с целым комплексом симптомов: это насморк с заложенностью носа, чиханье, зуд, ринорея, отек слизистой оболочки носа. Установлено, что вероятность его возникновения до 70% возрастает в тех случаях, когда есть наследственная патология. Иные причины - ингаляционные аллергены (бытовые, грибковые, растительные, животного происхождения); пищевые или микробные аллергены; загрязнение воздуха; сухой жаркий климат; гиповитаминозы у детей.

Важный этап лечения аллергического ринита - устранение выявленных аллергенов. Детям круглогодично назначаются лекарственные препараты длительного или периодического применения. Обязательно посещение врача через определенные промежутки времени. Он проводит осмотр пациента и корректирует назначения.

Авитаминоз - явление, распространенное и у взрослых и у детей. Это состояние недопустимо пускать на самотек, не придавая ему особого значения. Ведь детский организм интенсивно растет, витамины ему нужны постоянно. Недостаток витаминов, минералов и микроэлементов негативно сказывается на развитии ребенка, работе органов и систем его организма. Трудно предугадать, какими осложнениями для малыша может обернуться грозный авитаминоз.

Врачи советуют родителям обратить особое внимание на состояние ребенка в том случае, если они обнаружат у дошкольника повышенную утомляемость. У детей постарше могут начаться проблемы с успеваемостью в школе, рассеянность внимания, ухудшение памяти, нарушения сна, кровоточивость десен, частые простуды. Все эти признаки могут говорить об авитаминозе.

Основная цель терапии - поступление в организм пациента недостающих витаминов при соответствующей диете. Все витаминно-минеральные комплексы ребенку должен назначать лечащий врач - педиатр.

Специалисты «МАКС-М» рекомендуют

- Если вы сталкиваетесь с аллергией впервые, необходимо обратиться к врачу-терапевту (врачу общей практики) поликлиники, в которой вы прикреплены. Специалист соберет сведения о болезни и факторах, которые могут ее спровоцировать, затем назначит необходимые исследования. После предварительного подтверждения диагноза он же примет решение о направлении к врачу-аллергологу для более углубленного обследования, в том числе проведения лабораторной диагностики аллергенного фактора, - поясняет Ирина Михайловна Кулманакова, заместитель директора по организации экспертной работы и защите прав застрахованных Томского филиала медицинской страховой компании «МАКС-М».

По словам специалиста, диагностику можно провести двумя способами: при помощи кожной пробы либо анализа крови на аллергены. Направление на исследование выдает только врач-аллерголог (иммунолог), который обязан проинформировать вас о том, в каких именно медицинских организациях вы можете провести это исследование бесплатно. После того как результат анализов будет получен, врач-аллерголог (иммунолог) назначит соответствующее лечение и даст медицинские рекомендации для дальнейших действий.

Обратите внимание: на прием к аллергологу (иммунологу) можно попасть, лишь имея направление от терапевта или педиатра. Если в поликлинике по месту прикрепления отсутствует узкий специалист, пациенту обязаны выдать направление в другую медорганизацию.

Отказывают в выдаче направления? Обращайтесь в администрацию больницы или в свою страховую медицинскую компанию, телефон которой указан на полисе ОМС.

«МАКС-М» напоминает: аллергия очень коварна и может проявиться в любой момент, даже если у вас ранее не было аллергических заболеваний. Собираясь на отдых, особенно в незнакомые места, специалисты рекомендуют взять с собой противоаллергические средства. Перед покупкой препаратов проконсультируйтесь с врачом, уточните у него, в каких случаях и как принимать препарат. Самолечение при аллергии может иметь непредсказуемые последствия.

Кроме того

- При возникновении проблем в получении медпомощи по полису ОМС (например, при ее ненадлежащем качестве, нарушении порядка госпитализации по направлению, взимании денежных средств за медицинскую помощь, предусмотренную программой ОМС) не стесняйтесь обращаться к представителям страховой компании, в которой вы застрахованы. Они не только подробно разъяснят вам ваши права, но и приложат все усилия для их восстановления в случае нарушения, - подчеркивает Ирина Михайловна Кулманакова.