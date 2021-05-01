Село Володино - о детях, предках и земле

Володино – есть на что посмотреть и где отдохнуть!

Село Володино Томской области на год старше, к примеру, славного Санкт-Петербурга. Но, в отличие от безынициативных в основном жителей Северной Пальмиры, выходцы из казачьей заимки, основанной в 1702 году на реке Шегарке, заботятся о каждом метре своей земли и постоянно ее благоустраивают.

«Островок детства» - дело рук всех володинцев.

Островок детства

В 2018 году в администрацию Володинского сельского поселения Кривошеинского района обратилась инициативная группа из восьми человек с идеей строительства детской спортивно-игровой площадки. Уже и название придумали - «Островок детства».

- Для предполагаемого строительства администрация Володинского СП выделила находящийся в муниципальной собственности земельный участок общей площадью 1 635 кв. м по улице Коммунистической,81, - вспоминает Раиса Петровна Петрова, которая много лет возглавляет поселение и знает, что у володинцев слова с делом не расходятся. И, действительно, заручившись поддержкой местных властей, инициативная группа развила бурную деятельность: провела обширный опрос, включая соцсети, о возможном участии земляков в строительстве по-настоящему нужного детям объекта. Восьмерых поддержали сотни: кто-то - деньгами, кто-то своим трудом. Софинансирование из местного бюджета, согласно заявленному проекту, составило 124 000 рублей. А из областной казны, увидев такое единодушие, выделили 1 миллион рублей. Иначе и быть не могло, ведь решающую роль при оценке и субсидировании подобных заявок играют финансовый вклад муниципального образования, самих граждан и социальная значимость проекта.

Открытие «Островка детства» превратилось в грандиозный праздник районного масштаба. Еще бы - шесть площадок для ребят самого разного возраста. Дети вместе с чиновниками из областного центра перерезали ленточку, осваивали качели-карусели-горки-качалки. А те, кто постарше, - скалодром, тренажеры, брусья, турникеты и прочие спортивные устройства. Были песни, танцы и сертификат на 10 000 рублей от администрации Кривошеинского района. Но володинцы на этом не успокоились, сразу же стали обсуждать участие в следующем конкурсе с проектом по установке ограждения для безопасности детей. И опять выиграли…

- В августе 2019-го мы установили металлическое ограждение, смонтировали освещение. В день проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» по периметру детской площадки высадили порядка 120 саженцев дуба и очень красивого кустарника - пузыреплодника. А осенью для самых маленьких построили домик-беседку, установили дополнительно еще игровые и развивающие элементы, карусель с сиденьями и ограждением, качели на металлических стойках… В общем, проект «Инициативное бюджетирование» мы реализовали в полном объеме, - рассказывает Раиса Петрова.

Раиса Петрова: приглашаем на работу молодых специалистов!

- Из-за пандемии и поиграть на ней не успели, будем наверстывать в следующие годы, - улыбается Раиса Петровна.

Остров памяти

С началом Великой Отечественной войны большинство мужчин Володина ушли на фронт, многие навсегда…9 мая 1985 года, в день празднования 40-летия Победы, в центре села было открыто мемориальное сооружение погибшим воинам-землякам. В преддверии ее 70-й годовщины поселению выделили субсидию, на которую установили мраморные плиты с высеченными именами и фамилиями солдат и умерших в мирное время фронтовиков.

- В 2019 году в рамках подготовки к 75-летию Победы нашему поселению также выделили средства из областного бюджета на благоустройство мемориального сооружения, - продолжает рассказ о Володинской земле Раиса Петровна. - Вместо старых бетонных плит мы уложили тротуарную плитку. Подножие мемориала и постамент под вечный огонь одели в полированный гранит. На постаменте установили пятиконечную звезду, неподалеку - скамьи с элементами художественной ковки. Старое деревянное ограждение заменили на металлическое общей протяженностью 86 метров.

Монумент павшим в с. Володино, обновленный к 75-летию Великой Победы.

9 мая 2020 года возложение цветов в память 75-й годовщины Великой Победы жители села Володино проводили уже к обновленному памятнику.

- Сохранение памятных мест остается делом народным. Отношение людей и государства к таким сооружениям показывает наш духовный уровень и культуру, - подчеркнула глава администрации Володинского сельского поселения.

На берегу пруда, среди калин и яблонь…

- В 50-е годы, когда строилась школа, в целях пожарной безопасности неподалеку был оборудован водоем. С годами он зарос кустарником и принял весьма неприглядный вид, поэтому мы решили обустроить его и сделать зону отдыха. Общая площадь участка составила 4 302 кв.м, - говорит Раиса Петровна еще об одном уникальном месте в селе Володино.

И вновь жители подтвердили свой девиз: «Сказано - сделано!». На средства местного бюджета разработали дизайн-проект, который в 2019-м был рассмотрен рабочей группой Градостроительного совета по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Специалисты рекомендовали разработать проектную документацию с последующей реализацией.

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» начатое в прошлом году благоустройство парка отдыха по улице Советской, 22а, в 2021-м будет продолжено. На завершение работ из бюджетов трех уровней выделено почти 17 миллионов рублей.

Проект парка отдыха в селе Володино.

Судя по плану, парк, помимо площадки «Островок детства», станет еще одним привлекательным местом отдыха не только володинцев, но и жителей других поселений Кривошеинского района. Согласно контракту, подрядчик укрепит берега пруда и возведет подпорную стену, выложит плиткой пешеходные дорожки, смонтирует в парке освещение, обустроит автомобильную парковку и проведет озеленение территории парка - посеет газон, высадит живую изгородь и 55 (!) калин и яблонь.

- За счет полученной по итогам проведения аукционов экономии в размере более 4 миллионов рублей мы дополнительно приобретем для парка детское игровое оборудование и элементы благоустройства. Для детей от 3 до 10 лет установим горку, детский спортивный комплекс и дорожку, гимнастическую сетку, для ребят постарше - каскад турников и спортивный комплекс, - добавляет Раиса Петрова.

Работы по благоустройству парка начнутся в июне и должны завершиться к 31 августа 2021 года. Сказано - сделано!

У приехавших в Володино впервые возникает вопрос: а село ли это вообще? Или декорации к фильму про счастливую сельскую жизнь? Да нет, не декорации! Просто таким, наверное, и должно быть село. Где люди любят и думают о детях, о предках, о своей земле…