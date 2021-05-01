Томскому селу - европейский уровень комфорта

В 2018 году в центре поселения был обустроен сквер, который стал излюбленным местом отдыха местных жителей и гостей.

В Комсомольском сельском поселении (СП) проблемы обеспечения комфортной жизнедеятельности решаются успешно. И это в большой степени зависит от позиции администрации во главе с Николаем Григорьевичем Сафроновым: ко всему нужно подходить рачительно, по-хозяйски, считает он. Способствует процветанию села и участие в областных и федеральных программах - к примеру, таких как «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование». Благодаря тесному сотрудничеству власти с жителями, местными службами жизнеобеспечения, представителями малого бизнеса, возникающие узкие места удается «расшивать».

За три последних года Комсомольское СП существенно продвинулось вперед в вопросах благоустройства территории. Здесь появилось много нового. В 2021-м, например, завершится обустройство огромного стадиона «Чулым», где осталось отстроить новую сцену взамен ветхой деревянной.

- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на стадионе проделана серьезная работа: полностью заменено ограждение (его протяженность составляет 230 на 200 м), построены футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, трибуна на 100 мест, оборудованы 2 большие детские игровые площадки, установлено 12 скамеек и столько же металлических урн для мелкого мусора. Суперсовременное покрытие резиновой крошкой обеспечивает безопасность и надежность баскетбольно-волейбольной площадки в эксплуатации, - поясняет Николай Сафронов. - Стоимость работ составляет 5 млн рублей. Потребовалось целых три года, чтобы воплотить желаемое в реальность.

За три последних года Комсомольское сельское поселение существенно продвинулось вперед в вопросах благоустройства территории.

К слову, к качеству дорог в Комсомольском СП отношение особое. За годы действия областной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь удалось отремонтировать в общей сложности около 4 км дорог. В 2021 году планируется завершить ремонт всех оставшихся участков асфальтобетонных дорог. Одновременно обустраиваются тротуары. «Существенный плюс в том, что сейчас в рамках региональной программы нам разрешено класть тротуарную плитку, - замечает глава сельского поселения. - Это и эстетично, и идти по таким тротуарам людям приятнее. За состоянием дорог мы следим строго, если нужно что-то подправить, стараемся сделать сразу, ничего не пускаем на самотек».

Проект «Инициативное бюджетирование» год от года привлекает к участию в нем все больше собственников. В 2018 году в его рамках был проведен капремонт почти 200 м тротуара на подходах к школе стоимостью в 1 млн рублей (таким образом удалось обеспечить безопасность маленьких и взрослых жителей села). В 2019-м отремонтирована система канализации многоквартирных домов на центральной улице. В 2020 году заменено 1 200 м водопровода (цена вопроса - 1млн 200 тысяч рублей) на ул. Строителей и Причулымской, налажено бесперебойное водоснабжение сельчан.

Что касается совместных проектов с малым бизнесом, здесь есть что отметить. Так, за счет средств администрации и предпринимателей в селе Комсомольск за три года появилось несколько общественных пространств и других объектов, оформленных в едином архитектурном стиле и выполненных из антивандальных материалов. В 2018 году, например, в центре поселения было обустроено излюбленное место отдыха местных жителей и гостей - сквер площадью 970 кв. м, который украшают 19 эксклюзивных клумб различной геометрической формы (ромбы, квадраты, треугольники), саженцы молодых дубков и маньчжурского ореха. Собственными силами и средствами изготовлен из металла и оригинальный арт-объект «Я люблю Комсомольск». В 2019-м построен крытый рынок, налажена цивилизованная торговля. В 2020-м, опять же за счет собственных средств, был разбит парк, в котором, с согласия жителей, установлена гордость поселка - Доска почета, вокруг которой высадили белую сирень. Все объекты надежно огорожены и находятся под видеонаблюдением (камеры были установлены по проекту «Формирование комфортной городской среды»).