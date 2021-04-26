Народный мэр Якутска Сардана Авксентьева готовит региональную программу Новых людей

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Сардана Авксентьева известна россиянам как первая женщина-мэр Якутска, победившая ставленника «Единой России» и отличившаяся своими социальными инициативами. Первое, что она сделала, вступив в должность – инициировала продажу дорогих автомобилей, принадлежавших городской администрации. Деньги от их продажи были направлены на оплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социальных такси.

Не меньшее впечатление на жителей России произвело решение Сарданы отменить корпоратив для чиновников, стоимость которого составляла почти 1 млн рублей. Вместо этого она поручила своим пятерым заместителям организовать своими силами новогодние праздники в школах-интернатах, домах престарелых и других социальных учреждениях.

Сардана Авксентьева в целом сократила представительские расходы и снизила стоимость проезда в общественном транспорте. Также она предложила перевезти мэрию из роскошного здания в скромное помещение на окраине, а вырученные деньги направить на социальные нужды.

Сардана стала известной благодаря своему аккаунту в Instagram, а теперь еще и завела личный телеграм-канал. За деятельностью Сарданы следила вся страна. Например, читатели одного из СМИ в Улан-Удэ признались, что завидуют жителям Якутска. Они предложили «украсть мэра Авксентьеву», а своего градоначальника «отправить куда-нибудь».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Такая популярность не могла не насторожить оппонентов якутского мэра. Возможно, именно это стало причиной ее внезапной отставки. Согласно официальной информации, Сардана Авксентьева досрочно покинула свой пост по состоянию здоровья.

Как бы то ни было, на сентябрьские выборы Сардана все-таки пойдет. Причем под эгидой партии «Новые люди», которая намерена перераспределить налоги и полномочия в пользу регионов. Лидер партии Алексей Нечаев уверен, что в политике должно появляться как можно больше неравнодушных людей – таких, как Сардана Авксентьева.

- Сардана – это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление, – отметил Алексей Нечаев.